Dvě soupravy metra srazily v Praze lidi. Stály linky A a C

Hned dva lidé během zhruba 15 minut spadli v Praze pod metro. Stály linky A a C. Na Ačku zasahovali hasiči a záchranáři ve stanici Bořislavka, na Céčku pak na Florenci. Zastavené metro nahradil dopravní podnik autobusy. Na lince C byl provoz obnoven ve čtvrt na čtyři, na Ačku krátce před 16. hodinou.

Takový případ nepamatují ani zkušení hasiči. Během pár minut vyjížděli do dvou stanic k lidem, kteří skončili pod soupravou metra.

Nejprve vyráželi hasiči a záchranáři na Florenc, kde spadl člověk pod vlak linky C. Krátce na to přišlo hlášení i z Bořislavky, která leží na lince A. Po půl třetí se člověka, který spadl pod metro na Florenci podařilo vyprostit a předat do péče připraveným záchranářům.

Podle policie šlo v obou případech nejspíše o pokus o sebevraždu. Na Florenci srazilo metro osmatřicetiletého muže.

"Po zajištění dle traumaprotokolu byl transportován s frakturou dolní končetiny na ortopedii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," informovali záchranáři na twitteru. O stavu sraženého na Bořislavce zatím neinformovali.

Kvůli mimořádnostem musely být obě linky zastaveny. Linka C nejezdila mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu. Ačko končilo na Dejvické a na konečnou odvezly cestující také autobusy.

Pražská integrovaná doprava informovala před půl čtvrtou na twitteru, že provoz na trase C byl obnoven. Provoz na lince A byl obnoven krátce před 16. hodinou.