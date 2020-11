Vzácná bankovka se vydražila za miliony. Doma ji můžete mít i vy

Do dražby šlo ve středu jedno z nejvzácnějších platidel v České republice. Pětitisícová státovka z roku 1919. Ta byla v oběhu jen dva roky a existuje pouhýych 36 exemplářů. Její hodnotu stanovila aukční společnost na jeden milion korun. O podobné investice je v poslední době obrovský zájem. Hodnota sběratelských předmětů obzvlášť během pandemie roste.

Pětitisícovka z roku 1919 - kdo by ji chtěl mít doma, musí sáhnout hluboko do kapsy. Jen její vyvolávací cena byla jeden milion korun. Už během dne bylo jisté, že u milionu to nezůstane. Mít takový kousek z dob první republiky doma je totiž unikátní.

V soukromých i veřejných sbírkách se nachází 36 exemplářů. Osud těch, které se nevrátily z oběhu, je neznámý. Byly nejspíš zničeny, ale třeba leží u vás doma mezi starým harampádím. "Dochovalo se málo kusů, mezi sběrateli je maximálně 13 kusů. Pokud ji někdo objeví třeba na půdě, tak je z něj milionář,“ uvedl numismatik pro TV Nova.

Nakonec se státovka vydražila za 12,1 milionu korun. Zájem lidí investovat do sběratelských předmětů je prý obzvlášť v době pandemie obrovský. Třeba Dominik Mareš vsadil na historické filmové plakáty. Jeho sbírka má hodnotu zhruba půl milionu korun. Jednotlivé kusy přitom koupil za hubičku.

"Dneska se ty, co se kupovaly za dvě nebo tři stovky, dají prodat za tři až čtyři tisíce,“ řekl Dominik Mareš.