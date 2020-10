EU dá Česku na obnovu kultury miliardy. Vláda je chce utratit jinde

Kultura patří mezi krizí nejzasaženější sektory. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který jednal se svými evropskými protějšky, je finanční injekce do kultury nutná. Ta v Evropě zaznamenala pokles o 70 %.

"Je nutné na to mobilizovat prostředky, nebo dojde k její v podstatě devastaci," tvrdí Zaorálek. S tím souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Je nutné jim pomoci. Tam je celá řada lidí, kteří už půl roku si nebyli schopni vydělávat, a vláda jim pomáhá strašně málo a těžkopádně," vyjádřila se k situaci v kultuře.

Podle Evropské unie by stát měl do kulturního sektoru poslat nejméně 4 a půl miliardy. Pekarová plán vítá. "Je důležité, aby přežila, aby ta pomoc putovala co nejrychleji a v rozumné výši," souhlasí i poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka.

Česká vláda v rámci Národního plánu obnovy ale počítá s tím, že kulturu a kreativní sektor podpoří asi polovinou Evropou doporučované částky.

"Je to z pohledu financování zbytkový rezort. Tam vláda selhává. Myslím si, že by tam ty investice měly být vyšší," tvrdí šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda chce do Bruselu poslat návrh, že místo kultury by zbylé dvě miliardy dostalo ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Svaz průmyslu. Nešlo by přitom o pomoc podnikatelům a lidem postiženým krizí kolem koronaviru, ale peníze by šly například na digitalizaci podniků.