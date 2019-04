Eva Lucku vyhodila a vyměnila zámky! "Nic s ní nechci mít," tvrdí

Ve středeční premiérové Výměně manželek diváci sledovali rodinu ze Zbůchu, kterou tvoří Eva (43), Martin (47), Lucie (23), Michal (12), Eliška (8) a Kája (8). Na druhé straně se seznámili s Michaelou (28), Otou (40), Michaelou Miou (2) a Julií (3 měsíce), kteří žijí v Saběnicích.

Téměř okamžitě se ukázalo, že Eva s nejstarší dcerou Lucií nemají zrovna ideální vztah. Ba naopak - Lucie tvrdila, že ani nechce, aby se její matka vrátila domů, a Eva si stěžovala, že jí dcera vůbec nepomáhá. Došlo to až tak daleko, že Eva Lucii vyhodila z domu.

"Mezi svátky v prosinci vždycky večer odešla, přišla kolem půl jedný, sedla si na židli, dala nohy na stůl a já tady běhala celý dny. To už mi fakt došla trpělivost a řekla jsem stop! Ať si lidi o mně myslí, co chtějí. Vyměnili jsme zámky a mám svatý klid. Jsem ráda, že tady není," prohlásila Eva.

Lucie si podle ní našla práci, ale nedokázala si ji udržet. "Dostala podmínku, že si najde zaměstnání, aby tu mohla zůstat. Do něj sice nastoupila, ale byla tam asi 14 dní. Já jsem jí dávala peníze na autobus a pak jsem se od kolegyň dozvěděla, že sjela jen na náměstí a šla za svým přítelem," popsala Eva.

Slzy ve Výměně manželek podle matky Lucie hrála. "To řekne každý, kdo ji zná. V práci mi říkali, že by Lucka potřebovala dostat pár facek, že to, co řekla v pořadu, se nedělá. U těch, kdo ji znají, dobrý ohlas mít nebude. A u těch, co neznají ji ani mě, je mi to jedno," uvedla maminka ze Zbůchu.

Připomeňte si Lucčinu "scénu":

Lucka podle Evy chtěla dokonce polovinu honoráře za účast ve Výměně, což manželé odmítli. Podle matky není možné, aby živila tři malé děti a ještě dospělou, 23letou dceru. "A ještě mi dodneška vyčítá, že nám koupila tohle a tamto, že jsem ji obrala. Nechci s ní mít nic společnýho," řekla Eva.

Ještě jedna výrazná změna u rodiny ze Zbůchu nastala - Martin se vrátil do práce. "Pracuju ve firmě, kde jsem byl před odchodem do Německa. První měsíc to byl záhul, vracel jsem se po roce. Teď už je to lepší a zdraví zatím drží. A hlavně mám víc času na rodinu, jsem víc doma," sdělil Martin.

Očekávání, že budou po natáčení děti více poslouchat a doma pomáhat, se ale nenaplnilo. "Všechno je zase při starým. Děti fungovaly jen chvíli po Výměně. Byl to ale pro mě odpočinek, rodina pohodová, Ota supr," doplnila Eva. I pro Martina bylo prý natáčení bez problémů.

Jak je na tom Martin po zdravotní stránce? A co si Eva myslí o tom, že Míša nechala doma tříměsíční miminko? Udělala by to také?