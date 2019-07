Firmy kupují elektřinu do zásoby. Připlatíme si za ni všichni!

Cena velkoobchodní elektřiny roste - za poslední tři měsíce téměř o čtvrtinu. Proto si ji některé obce, firmy nebo kraje začaly kupovat do zásoby. Podle ekonomů si proto s největší pravděpodobností od nového roku připlatíme všichni. A to není konec, postupné zdražování elektřiny má trvat několik let.

Za rozsvícení žárovky nebo ohřátí vody na čaj si od nového roku pravděpodobně pořádně připlatíme. Už teď zvyšují cenu výrobci elektřiny. "Pokud bych to měl srovnat s tím loňským pololetím, tak je ten nárůst elektřiny asi 20 procent," uvedl místopředseda burzovní komory Jaromír Čermák.

Může za to hlavně růst cen emisních povolenek, které si musí elektrárny kupovat. "Pokud někdo vyrábí ze zdroje, který produkuje CO2, tak si musí pořizovat tu povolenku. A každá ta povolenka na jednu tunu něco stojí. Jestli nás stála před dvěma, třemi lety pět eur, tak dneska to už roste k 30," sdělil Čermák.

Velké subjekty, jako jsou například obce nebo kraje, proto už teď nakupují elektřinu do zásoby. "Ten rok dopředu je jaksi automatická záležitost, ale jsou to dva roky, tři roky," vysvětlil Čermák. "Jednoznačně je to správný krok, protože ceny elektřiny porostou v příštích letech, to je jistota, jako že se den střídá s nocí," prohlásil ekonom Lukáš Kovanda.

A zdražování pocítí i domácnosti, ceny elektřiny se pro ně zvýší zřejmě už od nového roku. A bude hůř. "Elektřina bohužel bude v příštích několika letech každoročně zdražovat v průměru o 10 procent a bude to takto až někdy do roku 2025," dodal Kovanda.

Podle ekonomů se domácnosti zdražení nevyhnou, ani pokud si u prodejce cenu elektřiny zafixují na několik let dopředu.