Gottova rodina zveřejnila detaily pohřbu. Fanoušci uvidí i zádušní mši

Lidé, kteří budou chtít obřad sledovat z nádvoří Pražského hradu, budou muset projít bezpečnostní kontrolou. Přístup bude zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří. Brány se pro Gottovy fanoušky otevřou v 8 hodin ráno. Informovala o tom slavíkova rodina na webových stránkách.

Pokud byste se nedostali na nádvoří, nemusíte zoufat. "Úřad vlády České republiky dále zajišťuje možnost zhlédnout průběh zádušní mše prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných na Hradčanském náměstí," stojí v oficiálním prohlášení.

Zádušní mši bude sloužit kardinál Dominik Duka a bude jen pro zvané. Začátek je naplánován na sobotní 11. hodinu v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami, ceremoniálu se zúčastní hradní stráž.

Gottova rodina zároveň upřesnila detaily rozloučení veřejnosti s legendárním zpěvákem. Lidé mu budou moci dát sbohem v pátek od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Budou moci k rakvi, která bude vystavena se státními poctami ve Velkém sále, klást květiny.

V sále najdou lidé také kondolenční knihu, do které se budou moci zapisovat. Čestnou stráž budou sloužit vojáci. Rodina v prohlášení také upozornila na to, že bude v pátek od 1 do 24 hodin uzavřeno Masarykovo nábřeží od Národního divadla k Mánesu a lidé proto mají využít městskou dopravu.

