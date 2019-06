Herečka Petöová rakovinu tajila i před synem! Nemocí trpěla roky

Slovenská herečka Sivia Petöová zemřela v 50 letech na rakovinu prsu. Se zákeřnou nemocí bojovala sedm let. Svůj zdravotní stav tajila dlouhou dobu i před rodinou.

Silvia Petöová byla podle kolegů známá svým smyslem pro humor. I mimo záběry kamer rozdávala dobrou náladu a sršela pozitivní energií. Na jejím chování nebylo údajně vůbec znát, že byla nemocná. Podle deníku Čas ale bojovala se zákeřnou nemocí sedm let.

"Rakovinu prsu jí zjistili přibližně dva roky poté, co moderovala na Markíze pořad L.O.V.E. Její rodiče a syn velmi dlouho nevěděli, že je nemocná, tajila to před rodinou," prozradil zdroj z okolí herečky.

I když před smrtí už téměř nevycházela ven, dlouho s nemocí statečně bojovala. I když to údajně vypadalo, že je léčba na dobré cestě, musela se potýkat i s negativními dopady náročné léčby: "Vypadaly jí všechny vlasy, jednu dobu musela nosit i paruky," dodal smutně zdroj.



Kromě nejbližších příbuzných, přátel a fanoušků, jsou ze smrti zaskočeni i kolegové. Na sociálních sítích posílají dojemné zprávy. Emotivní vzkaz věnovala i herečka Slávka Halčáková, která jako jedna z mála tušila, že se s její kamarádkou něco dělo. "Přesto, že jsem s tebou poslední období nebyla v kontaktu, věděla jsem o tobě. Záleželo mi na tobě. Po troškách ses měla odvahu otevřít…," napsala Halčáková na sociální síti.

"Sisu jsem znal jako perfektní a veselou holku. A velmi pěknou. Vůbec jsem ale nevěděl, že měla tento problém. Je to pro mě šok a jsem velmi smutný. Nevím, co na to říct. Ať už konečně vymyslí lék na rakovinu," zavzpomínal herec Dušan Cinkota.

Herečka Silvia Petöová byla herečkou divadelní i televizní. Hrála například ve Slovenském národním divadle a v Trnavském divadle. Fanoušci ji mohli vídat v několika televizních seriálech. Před revolucí se objevila v seriálu Chlapci a chlapi a také ve slovenské verzi seriálu Ordinace v růžové zahradě. Zahrála si ve filmech Silnější než já, Zima a Noc lukostřelce.