Hledač pokladů našel na Vysočině tělo. Pohřbené bylo až 20 let

Místo mincí nebo vojenských relikvií hledač kovů objevil hrůzný nález. Lidskou kostru. Byla zakopána v mělkém hrobě. V něm se našel i zbytek textilie, do které byla nejspíš zabalena.

"Celý případ si převzali krajští kriminalisté," uvedla pro TV Nova mluvčí policistů z Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Hledač kovů našel kostru na louce u lesa nedaleko Habrů na Havlíčkobrodsku. A to přesně mezi Frýdnavou a Rybníčkem. Podle informací televize Nova se nedá vyloučit, že muže středního věku někdo zavraždil.

Ke stanovení přesné příčiny úmrtí a totožnosti nalezených kosterních ostatků byla nařízena soudní pitva a budeme také provádět odběry vzorků DNA," dodala Čírtková.

Kriminalisté to ale nebudou mít jednoduché. Tělo by podle stavu kostry mohlo být v zemi zakopané 15 až 20 let.

Podobný případ přitom kriminalisté na Vysočině řešili v minulosti i na Třebíčsku. U Kožichovic v říjnu 2008 našel zemědělec lidské tělo. Ucítila ho a z mělkého hrobu vyhrabala divoká prasata.

Následné vyšetřování poté ukázalo, že šlo o vraždu. Muž, nejspíš cizinec, si před smrtí musel svůj hrob sám vykopat a pak ho měl vrah podle informací televize Nova třemi výstřely z bezprostřední blízkosti popravit. Dodnes se kriminalistům nepodařilo zjistit, o koho jde, ani dopadnout pachatele.