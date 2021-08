Horoskop na čtvrtek 12. srpna: Nebojte se dnes pořádně odvázat!

Beran

Můžete odstartovat velmi potěšující milostné události, které mohou vzniknout například na dovolené v zahraničí nebo na nějaké slavnostní příležitosti. Váš vládce Mars má tentokrát s vámi plány, a jen tak od nich neupustí. Užívejte si to naplno.

Býk

Jestliže vy jste temperamentní a protějšek dává zrovna přednost klidu, přijměte to. V zaměstnání se objeví lidé, kteří myslí a pracují v řádech týdnů, netlačte je proto k hodinovým adrenalinovým výkonům. To by mohlo být poněkud kontraproduktivní.

Blíženci

Budete se moci radovat zejména z perfektní oboustranné partnerské komunikace. Jestliže jste delší čas neuměli svému protějšku říct ožehavou informaci, nyní ji podáte bravurně. A on či ona porozumí vašim pohnutkám a váš vztah všechno ustojí.

Rak

Smiřte se dnes s usedlejším pojetím vztahu. Pravděpodobně vám bude chybět pocit, že žijete. Občasnou nudu ale nedávejte za vinu partnerovi. Zkuste si v klidu sednout a promyslet, co si přejete, aby se ve vašem životě změnilo, případně co můžete udělat sami.

Lev

Dnes byste se měli odměnit a užít si příjemné chvíle. Procházíte úspěšným obdobím, ve kterém máte vcelku velkou moc provést změny ve vašem životě, které považujete za důležité. Razíte si svou cestu a neustoupíte z ní ani tehdy, kdyby všichni ostatní volili jiný směr. Slunce ve Lvu však nabádá i k opatrnosti.

Panna

Podaří se vám vzít zejména kariérní opratě do svých rukou. Pokuste se ale nezapomenout, jaké to bylo v roli podřízeného. V roli člověka, který může o svém osudu rozhodovat jenom málo. A chovejte se stále k ostatním lidem s pokorou a porozuměním.

Váhy

Nepodceňujte své známé, příbuzné a přátele a obohacujte se vším, co je na nich pozoruhodné, zvláštní i dráždivé. Inspirace bude to pravé, co teď potřebujete načerpat, nejenom pro své pracovní plány, ale i pro ty soukromého rázu.

Štír

Okolí vám často bude připomínat, že je třeba se k lidem okolo sebe chovat s pokorou. Ta vám ale občas stejně bude chybět. A tak vám nezbude než si stále připomínat, jak se v průběhu dne chcete stavět k druhým, abyste je nezahnali hned do úzkých.

Střelec

Můžete se těšit z rozhovorů, které obohatí jak vás, tak vašeho životního partnera. Při nových setkáních by nemělo docházet pouze k tělesnému využívání, ale oboustranně vás bude zajímat, čím se ten druhý ve své každodennosti zabývá a jaké má sny.

Kozoroh

V oblasti lásky se vám daří jako málokomu ve vašem okolí, což vás bohužel tak úplně netěší, protože byste radši, aby se měli dobře i vaši nejbližší. Musíte se obrnit trpělivostí. Častěji ale budete v tomto čase na okolí reagovat poměrně hystericky.

Vodnář

Pokuste se při dnešním dni věnovat zejména dětem, budete jejich duši mnohem blíže, než tomu bylo doposud. Vaše tolerance se zvýší, protože pochopíte pravé příčiny a motivace jejich chování. Máte navíc šanci utužit vaše vztahy na dlouho dopředu.

Ryby

Věnujte se vztahům a rodině, potřebují vás, uděláte mnoho dobra mezi znepřátelenými jedinci. Ale v zaměstnání se vaše aktivita v tomto čase nedocení. Obecná atmosféra přeje loktařským typům pracujících a mezi ně se asi při nejlepší vůli nezařadíte.