Horoskop na pátek 27. srpna: Dnes vás čeká tvrdý boj! Nedejte se

Beran

Dnešní den je velmi vhodný pro kariérní změny. Projeví se hlavně vaše schopnost novým a svěžím způsobem prezentovat vaše výrobky nebo služby. Pravděpodobně najdete nové pole pro odbyt vašich výrobků nebo služeb. Vedení bude nadšené a odmění vás.

Býk

Vstanete levou nohou a budete jako zpomalený film. Nejvíc vám bude vadit zvýšené tempo na pracovišti, které nebude ve vašich silách zvládnout. Nepřemáhejte se a jeďte si podle svého. Práce vám neuteče a vy si už opravdu potřebujete odpočinout.

Blíženci

Dnes se vám bude dařit, pokud podniknete nějaký na první pohled riskantní obchod. Velké výnosy ale nesmíte očekávat hned, bude trvat nějakou dobu, než k vám přijdou. Trpělivost se ale vyplatí. Za nějaký čas si budete moci pískat nad velkým ziskem.

Rak

Vaše chování ve vztahu bude poněkud zvláštní, váš protějšek začne přemýšlet, zda se s vámi něco neděje. Nebude z vás ale moci dostat žádnou kloudnou odpověď. Nemáte prostě náladu. Naštěstí vaše podivné chování brzy přejde a vše bude jako dřív.

Lev

Vlivem retrográdních planet na sobě pocítíte nebývalou únavu a zatoužíte po pořádném odpočinku. S prací byste sice nejradši praštili hned, ale řeknete si, že víkend už je za dveřmi a vydržíte. V duchu si ale budete plánovat, jak si užijete dva volné dny, které jsou před vámi.

Panna

V zaměstnání si vás dnes nebude nikdo všímat. Vám to ale nebude vůbec vadit, právě naopak vám to přijde náramně vhod. Budete si v klidu moci udělat všechno, co potřebujete a pak se nepozorovaně po anglicku vypaříte. Nemusíte se za to vůbec stydět.

Váhy

Dnes budete tak výřeční, že nikoho nepustíte ke slovu. Budete všem vyprávět, co jste zažili, kam se chystáte a jaké jsou vaše plány. Na opačné pohlaví může váš neutuchající proud slov zapůsobit jako magnet. Dejte pozor, ať nepodlehnete lichotkám.

Štír

Dnes vás čeká velmi tvrdý boj s konkurencí. Vy jste ale tvrdí bojovníci a i přes počáteční nepřízeň můžete vyhrát. Stačí, když si zachováte chladnou hlavu a všechny kroky, které budete chtít podniknout, promyslíte i do těch nejmenších detailů.

Střelec

V zaměstnání budete více upovídaní, což vám ale může prospět. Podaří se vám dostat z kolegů jisté informace, které vám mohou pomoci v rozhodování o vaší budoucnosti ve firmě. Nesmíte je ale předat někomu dalšímu, raději je střežte jako oko v hlavě.

Kozoroh

Dnešní den je vhodný pro uzavírání dlouhodobých vztahů. Pokud jste zadaní, začnete se svým protějškem pravděpodobně plánovat společné bydlení, nebo dokonce svatbu. Nezadaní se dočkají milého pozvání do společnosti, kde na ně bude čekat objekt touhy.

Vodnář

Najdete dostatečné množství intelektuálně založených lidí, kteří budou schopni ocenit vaši duševní práci. Názory lidí, kteří vás nechápu, vás zase tolik netrápí. Pro vás je důležité, že vás umí ocenit alespoň někdo. Z toho se také budete dnes radovat.

Ryby

Vaše pracovní povinnosti se dnes mohou dostat do rozporu se soukromými plány, které jste měli. Budete přemýšlet, čemu dát přednost. Myslete především na rovnováhu, nemůžete se jedné složce vašeho života věnovat podstatně více než té druhé.