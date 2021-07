Horoskop na sobotu 17. července: Problémy v rodině řešte raději hned

Beran

Například grafické návrhy do mateřských škol či dětských zařízení jsou zónou, kde se vyřádí váš talent a přijde i patřičné ohodnocení. Co se týče bankovního účtu, nejedná se dnes o nijak převratné přesuny, takže se nemusíte obávat zvýšených nákladů.

Býk

Domov a rodinná půda se může v tomto dni mírně bortit, ale vy budete mít dost elánu látat a látat. Děti jsou jedinou radostí, která vám v současnosti dokáže dodat elán. Ostatní členové rodiny, především mužského rodu, vám dokážou zvednout adrenalin.

Blíženci

Věřte, že to není vhodná doba pro velké finanční plány. Pokuste se investice odložit na jinou dobu, kdy se za vás přimluví přející Venuše, a hlavně štědrý Jupiter. Tito dva dobrodějné vám nastaví o moc příznivější podmínky a určitě i bonus navíc!

Rak

Především kolem poledne pořádně zaostřete své mentální schopnosti, vyplatí se to! Mohou totiž vzniknout nepříjemné překážky a potažmo i třenice. V tomto období je výhodné expandovat skrze své známé, tudíž aktivujte svou webovou stránku či facebook.

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Co se týče investicí v tomto dni, velmi výhodnou zónou se ukazuje dokonalejší a modernější technika a investice do zdraví či zdravotnického zařízení. Hvězdy radí, že je nejlepší vše stihnout do konce odpoledne, pak už by to mohlo jít pomaleji.

Panna

Domácí zázemí nepatří mezi šťastné domény tohoto dne. Situace se ujímá prskající Mars ve Lvu a svou kvadraturou předznamenává neklidnou rodinnou atmosféru. Venuše se snaží svým vstupem na vaše území navodit naopak příjemný soulad.

Váhy

Jste nekonfliktními společníky, kteří dokážou ještě navíc usmiřovat druhé, proto jste miláčky rodiny. V tomto období vystupuje váš sklon k hlubšímu přemýšlení a komunikaci, takže si vychutnáváte hodinové rozhovory se svými nejbližšími i přáteli.

Štír

Je vhodný čas pro všechny resty, kde je potřeba zaměřit se na detaily a nejprve zapracovat hlavou – tak trochu vědátorství, ale to je přece pro vás obuv šitá na míru! Možná přemýšlíte také o praktických doplňcích pro domácnost nebo nábytku do firmy.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Rodinné vztahy vykazují odlišnosti, které závisejí na tom, s kým z vašich nejbližších trávíte nejvíce času. Pokud se jedná o vašeho protějška nebo rodiče, může to být menší Waterloo, ale jestli váš volný čas vyplňují děti či sourozenci, je to jiné.

Kozoroh

Buďte opatrní, on-line platby mohou být složitější, počítač může například registrovat duplicitní platby, někdy žádnou platbu. Je třeba věci řešit okamžitě a budete se divit, jaké najednou uvidíte před sebou výsledky. V lásce naopak všechno klape.

Vodnář

Mnohem příznivější teď pro vás je, abyste pomáhali druhým dosáhnout finančních cílů – penízky se vás pak budou přirozenou cestou držet. V tomto období jste velmi opatrní na vše, co by mohlo komplikovat atmosféru ve vaší rodině. Umíte předvídat.

Ryby

Odpusťte si investice do dobrodružství a nereálných idejí, učiníte tím pro sebe to největší dobrodiní! Speciálně je vhodné neaktivovat žádný přesun z vašeho účtu. V případě peněžního problému, který nejste schopni vyřešit, vám může pomoci přítel.