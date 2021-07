Horoskop na sobotu 24. července: Nelitujte se a změňte, co vám vadí

Získáte inspiraci, jak vylepšit domácnost. A jakmile vás něco nadchne, neváháte ani minutu. Do svých plánů na rekonstrukci obydlí okamžitě zapojíte svého partnera. A pokud se vám něco v životě nelíbí, nelitujte se a zkuste to změnit.

Beran

Obvykle trávíte víkend ve společnosti přátel a známých, ale dnes je jiná situace. Zamilovanost změnila váš pohled na denní program a výsledkem bude sobota strávená v poklidu se svým partnerem. Mezi lidi se nehrnete, dáváte logicky přednost samotě.

Býk

Podaří se vám vnést do rodiny nový řád. Však už bylo na čase, dosavadní systém nikomu neprospíval. Občas je nutné pohlédnout na situaci s odstupem a nebránit se inovacím. Jen se připravte na počáteční odpor svých blízkých. Je však naprosto přirozený.

Blíženci

Pořád máte pocit, že vám někdo křivdí a že se proti vám spikl celý svět. Probuďte se! Jde jen a pouze o vaše mylné přesvědčení, na které svádíte všechny své neúspěchy. Pravda je taková, že v poslední době se neustále litujete. Udělejte s tím něco!

Rak

Váš partner se nevyspal zrovna do růžova a je to znát i na jeho chování. Naštěstí jste tu vy plní energie a elánu. Dokážete svou drahou polovičku rozesmát a zpříjemnit jí tak den. A koneckonců také sobě. Kdo by stál o protějšek tvářící se mrzutě?

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA SRPEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Uspořádáte perfektní večírek. Koneckonců víkendů strávených u televize už bylo dost, ne? Dnes večer to rozjedete ve velkém stylu. Přestože jako hlavní organizátor budete mít některé otravné povinnosti, i tak si celou party užijete jako už dlouho ne.

Panna

Dnes ukážete svůj vytříbený umělecký vkus, když na návštěvě u přátel pochválíte některé cenné sběratelské kousky. Uděláte tak dojem nejenom na své známé, ale také na určitou osobu, která po vás začne pokukovat. Jak vidíte, přehled se vždycky hodí!

Váhy

Společné záliby utuží vztahy v rodině. Chce to jen najít něco, co baví každého jejího člena. Přemýšlejte! Čas strávený nad rodinnou zábavou totiž otupí spory a zahladí veškeré konflikty. Vezměte si z toho poučení pro příště. Dělání sváry zahání!

Štír

Domov se pro vás stane oázou pohody a klidu. Veškeré rodinné spory jsou zažehnány, pracovní týden je za vámi, a tak si můžete dopřávat odpočinek v příjemné domácké atmosféře. Však si ho také zasloužíte. V poslední době jste doslova na roztrhání.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy

Střelec

Sobotní volno vyžijete ke zdokonalování své fyzické kondice. Víte však, proč se tak přemáháte? Zamyslete se, zda jde tato činnost z vaší hlavy, anebo jste k ní nenápadně manipulováni. Nemá cenu dělat něco, o čemž nejste stoprocentně přesvědčeni.

Kozoroh

Dnes se ukážete být vynikajícími diplomaty a také nenápadnými manipulátory, což výjimečně nebude na škodu! Podaří se vám totiž podpořit své přátele v milostném vztahu, aniž by o tom tušili. Dohazování vám opravdu jde. Jen to raději nepřehánějte.

Vodnář

Dopřejete si trochu zdravé, dietní stravy. Je chvályhodné, že myslíte nejen na své chuťové buňky, ale také na své tělo. Sebedisciplína se hodí ve všech oblastech života, a vám se daří dokonale se ovládat. Nepolevujte ve své snaze, brzy se vám vyplatí!

Ryby

Získáte inspiraci, jak vylepšit domácnost. A jakmile vás něco nadchne, neváháte ani minutu. Do svých plánů na rekonstrukci obydlí okamžitě zapojíte svého partnera. Jeho zapálení sice nebude tak hluboké, nicméně společnými silami uděláte kus práce.