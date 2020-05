Hypotéky mohou být nejlevnější v historii, úrokové sazby výrazně padly

Tři zasedání bankovní rady a vše je jinak. "Do pandemie koronaviru jsme vstupovali s relativně vysokými úrokovými sazbami. Ty po čtvrtečním jednání padly o další tři čtvrtiny procentního bodu. To pocítí hlavně zájemci o půjčky a hypotéky. Postupně by se to snížení úrokových sazeb mohlo promítnou do hypoték tak, že budou nejlevnější v historii," sdělil ekonom Štěpán Křeček.



Před pandemií byla hypoteční sazba na třech procentech. Výhledově se má dostat na 1,7 procenta. Pro příklad - pokud by hypoteční sazba padla na dvě procenta a chtěli byste si vzít hypotéku na 25 let za tři miliony, měsíčně byste podle ekonomů ušetřili 1500 korun. V celkovém důsledku jde o úsporu 450 tisíc.



Firmy i jednotlivci se dočkají také výhodnějších úvěrů. Úrok by mohl klesnout o celý procentní bod. "Už nyní některé menší banky snižují úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.



"Úrokové sazby přetrvají dlouhou dobu, je to otázka i několika let," popsal Křeček. Přesto je ale předčasné se radovat. Banky budou s ohledem na krizi mnohem obezřetnější ve výběru nových klientů. Firmy postižené koronavirem nebo lidé bez práce budou půjčku vyjednávat s velkými obtížemi.



"Uvidíme, jestli klienti dostanou úvěr vždy. Pravděpodobně ne, protože banky budou mít větší množství nesplacených úvěrů a budou chtít předejít dalšímu nesplácení," dodal Křeček. Než ale banky na snížení základní úrokové sazby zareagují, může to trvat i několik měsíců. Podle ekonomů se vyplatí vyčkat alespoň do konce léta.