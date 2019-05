Instagram schová počty lajků! Influenceři můžou přijít o peníze

Šestá nejpopulárnější a také nejrychleji rostoucí sociální síť. To je Instagram. Lze na něj nahrát fotky, napsat své názory, doporučit různé značky nebo restaurace. Současně je Instagram podle průzkumů ze všech sítí nejškodlivější. Problémem jsou zejména tzv. Lajky, srdíčka, která jsou okamžitou zpětnou vazbou.

"Instagram se chová jako drogový dealer. Každý lajk nám vstříkne do čelní kůry mozkové špetku dopaminu, což v nás vyvolává slast a následně závislost na této slasti," vysvětluje odborník na sociální sítě a marketing Robert Němec.

To se projevuje hlavně u mladých. Srdíčka jsou pro ně ukazatelem společenského úspěchu. "Samozřejmě, že všichni se potom srovnávají s těmi ostatními, řekněme s vrstevníky. Když někomu jinému lajkují víc, můžou se cítit špatně," vysvětluje psycholog Tomáš Morávek.

Právě tomu chce instagram skrytím srdíček zabránit. Problém to ale může být pro influencery - lidi, kteří jsou za příspěvky na sociální síti a jejich propagaci placeni.

"Instagram se chce zbavit pověsti tohoto drogového dealera. A také chce, aby firmy přestaly platit influencerům a začaly platit jemu. Influenceři si budou muset najít jiný způsob, jak prokázat svoji hodnotu," říká Němec.

Influencerka a moderátorka Sharlota v tom ale obrovský problém nevidí. "Ty lajky pro mě nikdy nebyly směrodatný. Já jsem si to vždycky dělala sama pro sebe. Ten instagram mám jako takovej svůj deníček," uvedla.

Rozhodnutí instagramu rozumí i youtuberka a influencerka Shopaholic Nicol alias Nikola Čechová. "Chápu myšlenku, proč to instagram chce udělat, ale zase na druhou stranu. Pokud to lidi nebudou hodnotit podle lajků, tak to budou hodnotit podle komentářů, podle dosahu a určitě si najdou nějaké kritérium, podle kterého si řeknou, ten je na tom o něco líp," myslí si.

Zpěvák Milan Peroutka má k sociálním sítím o něco skeptičtější názor. "Zažil jsem už situaci, kdy mi někdo někoho představoval s tim, kolik má followerů, aniž by řekli jeho jméno," vzpomíná. Zda ještě uvidíme srdíčka nebo zůstanou v utajení instagram ještě neví. Vše je stále v testovací fázi.