Jak jsme se šílencem v čele projeli přes hory a doly půl Evropy

Pražský profesionální hasič a vášnivý amatérský motocyklový závodník Martin Haušild má zvláštní úchylku. Na závody na Balkán jezdí po své ose, absolvuje rallye, zase sedne na motorku a jede domů. Zkusil jsem ho na přelomu srpna a září do Řecka doprovodit. Pro starého tlusťocha nezvyklého jezdit v terénu to nebyl dobrý nápad.

Vyrážíme spolu se třemi dalšími kamarády. Na dva tisíce kilometrů dlouhou cestu máme tři dny. Martin musí stihnout přejímku motorek před závodem a další den startuje jeden z významných evropských závodů sedmidenní Serres rallye. Kromě profesionálů se ho mohou zúčastnit i amatéři se závodní licencí.

První horké okamžiky nás doprovodné jezdce čekají půl kilometru od místa srazu. Jedeme se společně vyfotografovat na vyhlídku. Polní cesta, pak prudký výjezd hrbolatou stezkou. Jako první padá Viktor zvaný Čistič, a to na mokré trávě ještě pod kopečkem.

Jako druhý jdu k zemi já, už v kopci. Přepadnu mezi stromky a ulomím zrcátko. Další pád následuje nahoře na jemném blátíčku. Tam lehne i další z party, pan Továrník. Martin nám pomáhá, povzbuzuje a hecuje, že teprve uvidíme, jak vypadá pořádný offroad. Ze společné úvodní fotky není nic. Navíc jsem i s motorkou od bláta tak, jako bych se z řeckých hor už vracel

Raději jedeme na silnici. Kromě Čističe, jenž nesmí padat na levou stranu, jinak se mu zalejí svíčky olejem. Upadl na ni. Volá kamarádům, aby ho odtáhli do dílny. Že to opraví a dožene nás.

Abychom pokročili, najíždíme na dálnici. Nejhorší úsek, dé jedničku, máme celkem brzy šťastně za sebou. Na odpočívadle na slovenských hranicích nacházíme kreditní kartu i s PIN kódem napsaným vedle na papírku, kterou asi ztratil nějaký kamioňák. Odevzdáváme ji obsluze v prodejně dálničních známek. „Tenhle skutek se nám přece musí v dobrým vrátit,“ myslí si Martin. Tak nevím. Asi se nám nakonec vrátil. Přežili jsme.

Sto kilometrů za Budapeští to Milanovi přestalo jet. Čekáme na nejbližší pumpě, až ho stáhne z dálnice odtahová služba. Trvá to čtyři hodiny. Je jedna v noci a Milan je konečně u nás. Přesně v tu chvíli přijíždí Čistič, který stihl ještě dvě hodiny bloudit v Budapešti. Jsme zase kompletní, ale jen na chvíli. Zkušený mechanik Martin odhaluje, že Milan má asi zadřené ložisko v motoru. Končí. Odtahovák mu nepojízdný stroj nechá parkovat u sebe na zahradě. Milan se vrací domů autobusem, aby si půjčil dodávku a vrátil se s ní pro motorku.

Pokračujeme cípem Chorvatska na sever Bosny. V sedm ráno, po 960 kilometrech, zajedeme na kraj lesa a padneme do mdlob vedle motorek. Za tři hodiny vstáváme. „Dneska si teprve užijeme trochu terénu,“ těší se Martin. Chce po cestě i potrénovat na závod. Naplánoval výjezd na dvoutisícovou horu Bjelašnica.

V horách před Sarajevem vjedeme do bouřky s krupobitím. Raději ji přečkáme v hospodě, nedá se to, zastavuje i většina aut. Pod horu Bjelašnica přijíždíme v už odeznívajícím normálním dešti. Šotolinové cesty, i když vymleté po bouřce a plné louží, se dají jet, na vrchol hory se však s Martinem nepouštíme. Však taky dal, jak říká „vozemboucha“ a rozbil si zadní brzdu.

Začíná se stmívat. Večeříme v kolibě, kde jsme měli mít podle plánu brzký oběd a bereme zavděk ubytováním v soukromí. Sucho a konečně trocha spánku.

Ráno si Martin nedá pokoj, a přestože nám do cíle zbývá dobrých 800 kilometrů, nedá si vymluvit „ranní offroadek“. Je to veliká chyba. Šotolinová cesta se po pár kilometrech promění v krpál posetý kameny. „No, loni to nebylo tak vymletý deštěm. Ale to dáte kluci, tohle byste na rallye měli jako příjezdovou cestu na start,“ říká Martin. Je to optimista a zároveň šílenec. Vražedná kombinace.

Na šutrech padám a nechám si od Martina nehorším úsekem převézt motorku. Ostatní jsou na tom podobně. Chvíli se dá jet, jenže sjezd dolů je ještě horší. Nedobrzdím před strmým sestupem a posílám motorku k zemi mezi dva balvany. Naštěstí jen naražená žebra. Jet se s tím dá, spát už o dost hůř, jak poznám večer. Martin jede napřed, protože mu došlo, že s námi by start závodu fakt nestihl. Ještě si v rychlosti stačíme domluvit nejkratší trasu přes Černou horu, Kosovo a Makedonii. Dál nám tedy pomáhají kamarádi Tonda s Patrikem, kteří se k nám v Bosně přidali a jízdu těžkým terénem zvládají bravurně.

A my tak po třech hodinách pachtění sjíždíme do osady, kde jsme spali. Po normálních šotolinách se vracíme do civilizace, což pro mě jsou v tuto chvíli především asfaltové silnice. Už pomoc nepotřebujeme a tak se napřed vydávají i Tonda s Patrikem

Martin do Serres na severu Řecka doráží po nonstop jízdě v úterý ráno. Čeká ho tam druhý závodník týmu Enduro Boars Honza a mechanici, s kterými dávají hned dohromady motorku, pošramocenou dlouhou cestou. Daří se jim stihnout přejímku do závodu. Před desátou večer dorážíme s Čističek a Továrníkem i my. Spíme pod širákem v bivaku závodníků. Martin s týmem, který dorazil dodávkou, mají velký stan, který je přes den dílnou a v noci noclehárnou. Kemp je v areálu hotelu, v němž ve veškerém pohodlí bydlí profesionální jezdci.

Závod o devadesáti účastnících začíná stokilometrovým prologem. Pořadatelé prý připravili na začátek chuťovku drsným terénem. Chlapi se postupně vrací na základnu a popisují své pády. Nevyhnul se ani Martinovi. Rozbil při něm spojku a řadící páku. Vracel se asi třicet kilometrů z hor pomalou jízdou na jedničku. Do jedné v noci je vše opraveno a ráno vzhůru na třistakilometrovou první etapu. A takhle to jde celých sedm dní, celých 1 200 kilometrů terénního závodu.

My z doprovodu se mezitím vracíme domů. Martin nakonec hlásí 4. místo ve své kategorii dvouválců nad 600 kubických centimetrů. Oklepe se, sedne zas na motorku a jede, tentokrát sám, zpátky.