Jihočeský kraj chce udržet mladé lidi v obcích, nabídne obecní byty

Zabránit odlivu mladých lidí z menších obcí a nabídnout jim dostupné bydlení, o to se teď snaží Jihočeský kraj. Vybraným obcím proto z krajského rozpočtu rozdělí peníze, které by jim k tomu měly pomoci. Jedná se o města a obce, ve kterých trvale bydlí maximálně deset tisíc obyvatel. Pokud se do budoucna ukáže, že je o typ bydlení, které obce nabídnou, mezi mladými zájem, bude kraj v podpoře výstavby obecních bytů pokračovat.