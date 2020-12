Jsme ve spojení s mimozemšťany, tvrdí uznávaný izraelský generál

Podle izraelského generála ve výslužbě Haima Esheda jsou informace o kontaktu s mimozemšťany utajovány především proto, že populace není na takový kontakt ještě dostatečně připravena, uvedl Jerusalem Post.

87letý profesor navíc popsal, jak spojenectví s takzvanou galaktickou federací vypadá. Podle Esheda USA a Izrael uzavřely s mimozemšťany smlouvu především proto, aby mohly i nadále prozkoumávat vesmír a pochopit jeho fungování.

Tato spolupráce údajně zahrnuje i tajnou podzemní základnu na Marsu, kde prý operují zástupci jak z řad Američanů, tak i mimozemské civilizace.

Eshed, který sloužil v izraelském vesmírném programu 30 let, se podle vlastních slov rozhodl tuto informaci odhalit až nyní, kdy je už několik let váženým profesorem na akademické půdě v Izraeli. "Kdybych před pěti lety přišel s tím, co dnes říkám, byl bych hospitalizován na psychiatrii. Mám tituly a jsem respektován v zahraničí. Nemám už co ztratit,“ vysvětlil Eshed.

Zajímavostí je, že prezident Spojených států Donald Trump dal letos v únoru příkaz k tomu, aby Spojené státy vytvořily novou složku vesmírných sil.

