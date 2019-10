Karel po mně vždycky chtěl peřinku, vzpomíná Bohdalová. ROZHOVOR

O úmrtí skvělého zpěváka a velkého kamaráda se Jiřina Bohdalová dozvěděla doma. "Už nevím, kdo mi to volal, nebylo to úplně čerstvý. Jediné, co si z toho pamatuju, byl ten úlek. Pak jsem si vzpomněla na Jirku Sováka, na Menšíka, protože ty patřili do mý takzvaný stáje těch nejbližších přátel. Pak jsem si řekla, tak už je tam i Karel," prozradila v pořadu Život ve hvězdách.

Bohdalová má dobrý vztah s Ivanou Gottovou a ta ji informovala o tom, jak na tom mistr je. Jiřina Bohdalová tak dlouho věděla, že jeho zdravotní stav není dobrý. "Já jsem takovej velkej optimista. Říkala jsem si, že ten Karel to překoná, že to vydrží a přetrvá. Ale na druhou stranu já mu to přeju, protože netrpěl, usnul. To je vlastně sen starších lidí, to je i můj sen takhle skončit," řekla známá herečka.

Vzpomínala také na poslední setkání s Karlem Gottem. Mistr ji pozval na opožděnou oslavu svých 80. narozenin, kterou pro přátele pořádal nedaleko Karlových Varů. "Bylo to tam hezký, ale už byl hodně unavenej. Já jsem mu říkala 'Karle, vykašli se na to, jdi si lehnout'. Ale on byl tak obětavej. Já jsem ho za to obdivovala, ale současně jsem mu nadávala. Nadávala jsem a říkala: 'Ty přece jednou musíš umět taky říct ne!' Zvlášť, když to bylo kvůli tomu, že jsem viděla, jak ho to zmáhá. Nikomu neuměl říct ne, musela to dělat Ivanka, ta za to byla popotahovaná," vzpomíná herečka.

Karla Gotta znala velmi dlouho. "Myslím, že nikdo z těch žijících ho nezná dýl než já. Já jsem o 8 let starší než on. Je to přes 55 let," řekla Bohdalová. Karel Gott si po jejím boku ve filmové komedii S klikou odbyl svůj debut na stříbrném plátně. Mladý Karel Gott se ale Jiřině Bohdalové nelíbil.

"Byl příšerně hubenej, on nebyl nic hezkýho. Stářím najednou zmužněl. Já to vědět, že bude takovejhle, tak nevím, nevím," vtipkovala první dáma české komedie.

Vzpomínala také na setkání s rodiči Karla Gotta. Ti bydleli blízko Klicperova divadla, kde společně vystupovali v jednom z pořadů. "Já jsem tam šla s klukama, se Štaidlem a s těmahle roztomilejma lotrama, jsem šla k nim a maminka, když mě viděla, tak mě stáhla i s tatínkem do kuchyně a říkala, jak by si přála, abychom se já a Karel dali dohromady. Asi si říkala, že když je tady, tak něco začíná," prozradila herečka. Mamince slavného zpěváka ani nevadilo, že Bohdalová už měla dítě.

"Já jsem jí říkala, že mám dceru a jsem starší, ale jí nic nevadilo. Našla obrovitou fotografii Karla, přinesla ji do pokojíku, kde byl Karel a kluci a Karlovi řekla: Tady napíšeš 'Simonce její budoucí táta Karel Gott'." Fotografie se ale v průběhu let Jiřině Bohdalové ztratila. Herečku tak moc mrzí, že její dcera Simona Stašová ji nemá.

"Miloval smích. Vždycky se strašně rád smál. Vždycky, když jsme se sešli, tak přišel ke mně a říkal 'Dej mi peřinku', a to byla pusa. Říkal, že mám pusu jak peřinky, tak měkkou. Kdykoliv jsme se sešli, tak jsem mu dala peřinku. To nikdo jinej na mě nechtěl a takhle to nepojmenoval. To je taková krásná vzpomínka. Jako Menšík mi říkal prdelinko, tak tenhle chtěl zase peřinku," prozradila Bohdalová.

Karel Gott podle Bohdalové také říkal nádherné židovské anekdoty, které miloval. A miloval lidi. "Kolikrát jsem mu říkala 'Ty nesmíš bejt tak hodnej!'. On byl tak hodnej, až byl blbej chvílema. Mě to rozčilovalo, páč ho využívali!" připomněla herečka.

S fanoušky to podle ní měl Karel Gott jednodušší než ona. "Já jsem říkala 'Ty to máš jednodušší, ty máš tak krátký jméno, že se každýmu podepíšeš, já než napíšu Jiřina Bohdalová, to je tak dlouhý, Já se nejmenuju Aš. Kdybych měla Jiřina Aš, tak jo, ale Karel Gott, to je rychlý'. Ale on by se bejval podepisoval, i kdyby se jmenoval delším jménem, než Jiřina Bohdalová, protože ty diváky tak miloval," popsala skvělý Mistrův vztah s fanoušky.

S Gottem měla podobné přátelství jako s Vladimírem Dvořákem, brala jej jako mladšího bratra. A co se jí při vyslovení Mistrova jména vybaví? "Písnička, kterou mám nejradši – když jsem já byl kluk, to mě pokaždý dostane. Mrzí mě, že to je v mužským rodu, protože bych si ji nechala zahrát na pohřbu. Když už mluvíme o tom, že Karel odešel, tak proč ne? Já to neberu smutně, já to beru jako určitou nutnost. Já jsem vděčná, že tady jsem, že jsem tady v takový síle, v jaký jsem, ale každý z nás je smrtelnej, to se koupit nedá. Kdyby se dala koupit leta, tak jsme všichni chudí," dodala.



