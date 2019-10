Kateřina (38) šla od mámy a zmizela. Může jí jít o život, tvrdí policie

"Pohřešovaná osmatřicetiletá žena do svého bydliště v ulici Pod Marjánkou od matky již nedorazila. I přestože policisté prověřili desítky míst, do současné chvíle se nepodařilo zjistit žádné informace a ani místo, kde by se mohla nacházet," popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Kateřina je vysoká asi metr sedmdesát, má dlouhé tmavé vlasy, hnědé oči a příležitostně nosí červené brýle. Na sobě by měla mít zelenou sportovní bundu, černé boty a černý batoh.

"V tuto chvíli nelze ani vyloučit, že by se mohla nacházet v ohrožení života. V případě, že máte jakékoliv informace o místě, kdy by se pohřešovaná mohla nacházet, předejte je prosím policistům na linku 158," prosí Kropáčová o pomoc.