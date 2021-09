Kdy je čas vyměnit matraci? Zjistěte to také

Výměna matrace za novou



Na otázku, kdy vyměnit matraci, nelze říci jednoznačnou odpověď. Záleží totiž na tom, jakou matraci máte a zda je kvalitní. Po několika letech dochází postupně ke ztrátě funkčnosti, takže spánek už není tak kvalitní. Kromě toho se mění také hygienické vlastnosti matrace. Ložnice, zejména pak postel, by měla být čistá a vzdušná, jelikož v ní trávíme odpočinkem spoustu času. Zdravý spánek je přitom nezbytný pro celkové zdraví a duševní pohodu. Jestliže tedy máte pocit, že vaše matrace není taková jako dřív, možná je na čase ji vyměnit. Nová matrace totiž nabídne výrazně lepší vlastnosti.





Matrace má životnost zhruba pět až sedm let, později už pak ztrácí důležité vlastnosti, neposkytuje tělu podporu při spánku a celkově se stává nepohodlnou. To však neznamená, že nemusí být třeba matrace vyměnit za novou i dříve.S rozhodováním vám může pomoci několik základních otázek. Zamyslete se tedy, jak dlouho svou matraci máte, zda vás neprobouzí bolesti zad, či se vám špatně usíná. Kvalitní matrace jsou však na trhu nabízeny za dostupné ceny, přičemž nabízí pohodlí a ty nejlepší vlastnosti.Jak poznat kvalitní matraci? Nabízeno je mnoho různých typů, proto může být složité vybrat si tu správnou. Nabízí se několik internetových i kamenných obchodů, kde koupit kvalitní matraci., jelikož nabízí různou tvrdost, přičemž poskytují podporu zádům a celému tělu.Jestliže si nevíte rady, jak vybrat kvalitní matraci, podívejte se na značku matrací Super Fox . Ta kombinuje při výrobě svých produktů špičkové materiály, díky kterým se vždy skvěle vyspíte. V nabídce najdete i antibakteriální materiály, které jsou vhodné pro alergiky. Jedná se o zdravotní matrace, díky kterým vás nebude při spánku rušit nepohodlí či bolesti.Vybírat můžete z různých rozměrů, ať už hledáte matraci s typickou šířkou 90 centimetrů, anebo atypické rozměry. Jestliže nemáte v ložnici dostatek prostoru, rozhodně to neznamená, že by postel musela být nepohodlná. Do malých místností se skvěle hodí atypické rozměry, které jsou o kousek menší, než běžná jednolůžka a dvoulůžka. Oblíbenou volbou je proto kvalitní matrace 140x200 centimetrů. Pro jednoho pak skvěle poslouží kvalitní matrace 80x200 centimetrů. Pokud však toužíte po velké posteli, držte se běžných rozměrů – další nabízené šířky jsou 160, 180 a 200 centimetrů.Matrace jsou nabízeny pružinové, latexové a pěnové. Každý z těchto typů má své výhody, ovšem oblíbenou volbou stále zůstávají pěnové matrace. Nabízí totiž mnoho různých tvrdostí, přičemž mají velkou nosnost. Skvěle se tak hodí i do manželských postelí, ať už jako jedna velká matrace, či dvě jednolůžkové., které jsou přímo uzpůsobeny tak, aby poskytovaly co největší pohodlí.Dalším velmi důležitým parametrem u matrace je její prodyšnost, ta by měla být vysoká., plísní a dalších škodlivin, které mohou pořádně znepříjemnit spánek zejména alergikům. V prodyšné matraci se nehromadí vlhkost ani přebytečné teplo, takže zůstává hygienická po dlouhou dobu.Výměnu staré matrace za novou byste rozhodně neměli podceňovat, kvalitní spánek je totiž velmi důležitý. Jestliže už tedy vaše matrace přesluhuje, vrhněte se na výběr nového kousku, díky kterému budete spát jako na obláčku.