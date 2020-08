Konec popíjení na některých místech v Praze! Město zpřísňuje vyhlášku

Hlavní město poslalo do připomínkového řízení novelu protialkoholní vyhlášky. Ta rozšiřuje seznam míst, kde by mělo být v Praze zakázáno pít alkohol. Lidé pod jeho vlivem by se tak nemohli přiblížit třeba ke kostelům. Naopak skleničku by si mohli dát legálně v některých parcích.