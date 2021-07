Konec srážek aut se zvěří? Na jihu Čech instalují speciální plašiče

Na jihu Čech mají střetům se zvířaty zabránit nové plašiče zvěře. "Pro Českou republiku je to novinka. Ty akustické plašiče jsou rakouské výroby a opticko-pachové jsou německé výroby. Takže i v těchto zemích už se využívá tato technologie," sdělil televizi Nova náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch.

"Zařízení má dva senzory, které když se nasvítí, tak se to spustí, začne to vydávat vysokofrekvenční zvuk a začne to blikat. Jakmile to auto přejede, tak se to vypne," popisuje Veronika Królová z odboru životního prostředí.

Na kilometr dlouhý úsek montují silničáři společně s myslivci 40 takových zařízení. "Jeden kilometr vyjde zhruba na 68 tisíc korun," uvedl Hroch.

Plašiče budou umístěny u 12 silnic, které jihočeští policisté vytipovali jako nejrizikovější. Kraj za ně zaplatil okolo 700 tisíc korun. "Účinnost by měla být 95 procent, to znamená, že o těch 95 procent by se ty srážky měly snížit," slibuje si Królová.

Plašič je dobíjen pomocí solárního panelu. Jeho životnost je až 8 let. Především myslivci instalaci nového zařízení vítají. Pachové ohradníky prý střetům už dokázali zabránit. "Si myslíme, že to platnost mělo, protože v roce 2019 jsme měli 19 kusů sražené zvěře a v roce 2020 už to byly jenom čtyři kusy," řekl myslivec Václav Ficl.



Střetů aut se zvěří každým rokem přibývá. Pokles statistici zaznamenali jen v loňském roce, který ovlivnil nižší provoz kvůli pandemii koronaviru.