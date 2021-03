Královská pomsta? Poradci mluvili, Meghan teď čelí hrozivému obvinění

Už v neděli má být zveřejněn rozhovor americké moderátorky Oprah Winfreyové s princem Harrym a jeho manželkou Meghan. Sama Winfreyová ho označila za naprosto „šokující“ a královská rodina má obavy z toho, co všechno slavný pár prozradil o svém působení v Kensingtonském paláci. I proto nyní královští poradci přišli s nečekaným prohlášením – Meghan podle nich měla šikanovat své zaměstnance, a to do takové míry, že dvě asistentky dokonce vypudila z paláce a jednoho ze zaměstnanců dostávala pod obrovský tlak.

Právníci Meghan Markle obvinění odmítají, v pondělí večer řekli The Times, že "Buckinghamský palác používá noviny k šíření zcela falešného příběhu". Jeho ústřední postavou má být přitom tehdejší tajemník vévody a vévodkyně ze Sussexu Jason Knauf. Právě on měl šikanu v paláci v roce 2018 nahlásit. Knauf tvrdil, že se zaměstnanci dostávají pod velký tlak vévodkyně.

Není to poprvé, co se objevil náznak, že v Kensingtonském paláci neprobíhá vše, jak má. Více zdrojů už The Times v minulosti potvrdilo, že v dobách, kdy Meghan a Harry žili po boku Williama a Kate, byla napjatá atmosféra a zaměstnanci často plakali.

Mluvčí páru v úterý prohlásil, že Meghan a Harry se stali oběťmi kalkulované pomlouvačné kampaně. Tvrdil také, že vévodkyně je "zarmoucena posledním útokem na její osobu, ukazující ji jako někoho, kdo se stal prostředkem šikany“.

Královští poradci sami uvedli, že se obrátili na The Times, protože cítili, že se v uskutečněném rozhovoru objevila jen částečná verze Meghaniných dvou let coby člena královské rodiny.

Meghan čeká druhé dítě. Připomeňte si tuto událost v reportáži TV Nova: