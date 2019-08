Los za 52 korun se vyplatil. Sázejícímu vyhrál 5,4 miliardy korun

V přepočtu 52 korun zaplatil výherce za los, který si koupil v malém baru Marino v italském městě Lodi. Investice do loterie se mu velmi vyplatila. Získá 209 160 411 eur, tedy téměř 5,4 miliardy Kč. Podle italských médií se jedná o rekordní výhru v loterii Superenalotto.

Výherce má 90 dní, aby se přihlásil o výhru. Pracovníci baru, kde byl výherní los zakoupen, mají velkou radost, že byl vítězný los pořízen právě u nich. Zprávy o vítězství se rychle rozšířily a na místo se začali sjíždět novináři.

"Jsme nadšeni, že někdo vyhrál. Myslíme si, že sázející člověk nebyl v hazardu příliš zkušený. O to více bude z výhry překvapený. Snad se o výhru podělí s těmi, co to skutečně potřebují," řekla dcera majitele baru Sara Poggiová.

Velké štěstí se v červnu usmálo i na Čecha, který vyhrál v loterii Eurojackpot téměř půldruhé miliardy korun. O svou výhru se už přihlásil. Šťastlivec vsadil prostřednictvím internetu.