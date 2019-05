Malý Archie už stál místo reportéra BBC! Přirovnal ho k opici

Záběry hrdého otce prince Harryho s usměvavou vévodkyní Meghan po boku obletěly ve středu svět. V náručí držel prvorozeného synka a o pár desítek minut později se veřejnost dozvěděla, jak se chlapeček jmenuje.

Diskuze o tom, jestli je Archie dostatečně majestátním jménem pro chlapce, v jehož žilách koluje modrá krev, na sebe nenechala dlouho čekat. "Mohl to být Archibald. Ale Archie? Je to příliš moderní," uvedl jeden z fanoušků. "Je to krásné jméno. Osobně bychom ho ale pojmenovali jako William Alexander. To zní velmi vznešeně," odporovaly jiné Britky.

Přestože princ Harry ještě před porodem prohlašoval, že si vezme otcovskou dovolenou, hned se vrhl do práce. Vyrazil do Nizozemska, kde se setkal se zástupci her pro válečné veterány Invictus Games. Domů dovezl dáreček, který se v dětské výbavičce rozhodně neztratí - dětské body.

Vyhazov si za svůj výrok už stihl vysloužit anglický komik a novinář BBC Danny Baker. Čerstvě narozené miminko zobrazil jako šimpanze, čímž podle kritiků rasisticky poukázal na afroamerické kořeny Archieho babičky.

Z ostudy kabát si ale na sebe ušilo i PR oddělení královské rodiny. "Archie Harrison Mountbatten-Windsor se narodil v pondělí 6. května v 5:26 ráno. Je prvorozeným potomkem vévody a vévodkyně z a v pořadí sedmým následníkem trůnu," uvedlo. Titulem vévodů z Cambridge se přitom honosí Harryho bratr princ William a jeho choť.