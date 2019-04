Maminky nechtějí rodit s Meghan: Všechno si zabere sama!

Podle původních plánů má Meghan rodit v nemocnici Frimley Park, která je vzdálená půl hodiny jízdy od domu Harryho a Meghan. Porodnice Lindo Wing, kde své děti přivedly na svět Diana i Kate, prý nepřichází v úvahu. Princ Harry i Meghan mají pocit, že by tam byli veřejnosti příliš na očích.

Pokud bude Meghan rodit ve zmíněné porodnici, matky doufají, že vévodkyně nebude ležet na stejném oddělní jako ony. "Meghan a já máme podobný termín," obává se nastávající maminka Adele Mayo. "Doufám, že nebudeme rodit zároveň, protože vím, že dostane preferenční léčbu a pravděpodobně i místnost, kterou chci já," tvrdí.





Nemocniční oddělení, kde Meghan podle britských médií má přivést na svět své první dítě, má 12 pokojů, jenže všechny rodičky chtějí právě ten jeden. Luxuxní apartmá nabízí šest prostorných pokojů, z nichž jeden má porodní bazén a disponuje také velkou manželskou postelí pro maminku a tatínka, aby mohli strávit noc společně. Princ Harry a jeho žena Meghan by tak měli mít dostatek prostoru a soukromí, aby své děťátko přivítali na tomto světě.

Tento týden se spekulovalo i o tom, že by si vévodkyně přála domácí porod. Podle zdrojů z jejího okolí prý chce rodit ve své usedlosti Frogmore Cottage ve Windsoru za přítomnosti porodní asistentky. Přesto prý zcela nevylučuje porod v nemocnici, a to v případě, kdy by začala předčasně rodit nebo by musela podstoupit císařský řez či epidurální analgezii. Vévodkyně už je totiž jako pětatřicetiletá prvorodička v rizikovém věku.