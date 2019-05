Vévodkyně Meghan a princ Harry poprvé ukázali svého syna!

Británie se raduje. Od středečních ranních hodin všichni netrpělivě čekali na to, až vévoda a vévodkyně ze Sussexu ukážou poprvé svého syna. Před druhou hodinou odpoledne se konečně dočkali.

Královský pár chlapečka představil na hradě Windsor. Po celou dobu ho nesl princ Harry. "Je to magické, je to úžasné. Mám nejlepší dva muže na světě a jsem šťastná," radovala se Meghan.

Chlapeček se ve středu setká i s královnou Alžbětou II. a princem Philipem, se kterým se pár potkal těsně před předstoupením před novináře. "Právě jsme vrazili do vévody, když jsme šli kolem, což bylo pěkné," dodala Meghan.

Začalo se i spekulovat o tom, kdo by mohl být kmotrem malého chlapečka. Moderátor Jimmy Kimmel se herce George Clooneyho, který je blízkým přítelem královského páru, ve svém pořadu zeptal, zda by tuto nabídku přijal. "Byl by to špatný nápad. Jsem otcem dvojčat a sotva to zvládám," smál se herec. Byl však šťastný z toho, že se dítě narodilo na jeho narozeniny.

První syn vévody a vévodkyně ze Sussexu se narodil v pondělí v 5:26 ráno a vážil 3,2 kilogramů. Porodit ho měla Meghan v londýnské nemocnici v Portlandu, kam ji převezl tajně tým Scotland Yardu. Nejspíš se tedy nekonal domácí porod, který si prý vévodkyně Meghan přála. Chlapeček se stal osmým pravnoučetem královny Alžběty II. a sedmým následovníkem trůnu.

Podívejte se na reportáž o porodu vévodkyně Meghan: