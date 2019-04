Meghan jde ve stopách královny Alžběty: Rodit chce prý doma!

Meghan nenaváže na vévodkyni Kate, která všechny své tři potomky porodila v nemocnici St. Mary´s v Londýně. Rodit prý chce ve své usedlosti Frogmore Cottage ve Windsoru za přítomnosti porodní asistentky.



Přesto prý zcela nevylučuje porod v nemocnici, a to v případě, kdy by začala předčasně rodit nebo by musela podstoupit císařský řez či epidurální analgezii, píše web britského deníku Daily Mail. Meghan přitom hrozí všechny tři varianty, protože je kvůli svému vyššímu pro první porod na rizikovém těhotenství.





Nic ale nenasvědčuje tomu, že by porod měl být problémový. Kamarádka vévodkyně ze Sussexu prozradila, že Meghan doslova "proplula" těhotenstvím a dokonce stále každý den cvičí jógu. Proto nevidí jediný problém v domácím porodu. "Je to její preferovaná volba. Vše ale samozřejmě bude záležet na tom, jak se věci při porodu vyvinou," prozradila.



Podle Daily Mailu má být při porodu přítomný i princ Harry. Ten s rozhodnutím své ženy souhlasí. Chtějí mít totiž soukromí. Porod v nemocnici by pro ně byl příliš veřejný.



Meghan by měla porodit už velmi brzy, přesný termín ale manželský pár dosud neoznámil. Tajemstvím je zahaleno i pohlaví miminka, i když se spekuluje o tom, že by královská rodina mohla uvítat další princeznu. Sázkové kanceláře ale už dávno nabízí kurzy na jméno dítěte. Největším favoritem je Diana po Harryho zesnulé matce.