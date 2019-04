Míša měla výčitky svědomí! Řekla, kdo může za vztahy v druhé rodině

Ve středeční premiérové Výměně manželek poznali diváci rodinu ze Zbůchu, kterou tvoří Eva (43), Martin (47), Lucie (23), Michal (12), Eliška (8) a Kája (8). Na druhé straně jsme se seznámili s Michaelou (28), Otou (40), Michaelou Miou (2) a Julií (3 měsíce), kteří žijí v Saběnicích.

Na Míšu v náhradní rodině negativně zapůsobil především vztah Evy s dcerou Lucií. "Určitě je vina na obou stranách. Lucce je 23 let, nemá práci, nechtěla doma pomáhat. Každý den jsem viděla, jak měly špatný vztah. Přemýšlela jsem, jak vychovat svoje děti, aby mi v životě neřekly, že mě nemají rády a nechtějí mě vidět," uvedla.

Michaela se proto ještě více snaží vychovávat své dcery tak, aby vyrůstaly v milujícím prostředí a také to uměly dát najevo. "Snažila jsem se stmelit i jejich rodinu. Chtěla jsem všechny zapojit do nějakých aktivit, posezení, hraní deskových her. Aby byli co nejvíc spolu, když na sebe mají málo času," popsala.

Podle Míši má Eva snahu o usmíření s dcerou, u Lucky ale možná chybí. "Když jsem tam byla já, pomáhala, ale jestli to bylo tím, že byl doma někdo cizí, to nevím. Já jsem s ní žádný problém neměla, ale jak to je, do toho nevidím," řekla maminka ze Saběnic.

V Míšině rodině se prý vše po natáčení Výměny manželek změnilo jen k lepšímu. Manžel sice stále tráví většinu času přes týden v práci, má dokonce dvě zaměstnání, doma se ale snaží pomáhat a o víkendech se stará i o dcery. "Manželku hrozně obdivuju, jak všechno zvládá," přiznal Ota.

Připomeňte si, jak Lucie plakala, že nechce, aby se její matka vůbec vracela:

Sám se s náhradní manželkou Evou příliš nepotkával. "Měl jsem stejný režim, jako mám pořád. Taky jsem tu paní viděl poprvé pořádně až o víkendu. Seznámili jsme se v pondělí odpoledne a pak jsme se míjeli. Já jsem chodil domů, když šla spát, potom až v sobotu," vyprávěl Ota.

Žádné problémy s Evou ale prý nebyli a oba manželé ze Saběnic jsou za to rádi. "Hodně jsme přemýšleli o dětech, jsou malé, báli jsme se, aby to zvládly. Potom jsem si až vyčítala, že jsem do Výměny šla. K těm dětem mohl přijít kdokoliv, kdo to s nimi neumí nebo na ně bude zlý," prohlásila Míša. "Postarala se o ně hezky, to mě potěšilo," dodal Ota.

S druhou rodinou zůstali prý v kontaktu, plánují setkání, zatím si ale jen píšou na sociálních sítích. Míša jim přeje jen to nejlepší - hlavně aby si dali vztahy do pořádku a trávili spolu víc času. "Já myslím, že by měli lépe komunikovat. To bych jim vzkázal," doplnil Ota.

Co dalšího se u rodiny ze Saběnic změnilo? A jak na natáčení s odstupem vzpomínají? To zjistíte na Nova.cz! Nejnovější díl reality show Výměna manželek najdete na NovaPlus, všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.