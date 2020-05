Musk dal synovi jméno X Æ A-12. Není tak neobvyklé, jak si myslíte!

Nejdříve to vypadalo jako vtip, kterým Musk pobavil všechny zvědavce na twitteru. Na otázku, jak se jmenuje jeho novorozený syn, odpověděl: "X Æ A-12 Musk". "Hezké jméno," reagovala uživatelka, která dotaz položila, a většina fanoušků to brala jako legraci.

Jenže se ukázalo, že Musk nežertoval a chlapeček tohle jméno opravdu dostal. Ihned se vyrojili vtipálci, podle kterých zvolili rodiče jméno dle kritérií pro vytváření internetových hesel - musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeden znak.

Na sociálních sítích se ale zároveň začalo spekulovat, co může zvláštní přízvisko znamenat. A zdá se, že nebude tak neobvyklé, jak to může na první pohled vypadat. Podle převažující teorie se chlapec ve skutečnosti jmenuje X Ash Archangel Musk.

"X" na začátku představuje "neznámou proměnnou" a mělo by napovídat, že si malý Musk vybere jméno sám, až na to bude dost starý. Křížek se tak změní na reálné jméno. Jeho matka, kanadská zpěvačka Grimes, totiž už před porodem prohlásila, že si dítě samo zvolí i pohlaví.

Symbol Æ by pak měl odkazovat ke staré anglické abecedě, ve které znamenal "ash" (popel nebo také jasan). Ash je přitom poměrně obvyklé křestní jméno. Podle Grimes jde zároveň o elfský přepis zkratky AI, což může znamenat lásku nebo také umělou inteligenci (Artificial Intelligence).

Poslední část jména A-12 je zase označení pro typ průzkumného letounu Lockheed, kterému se přezdívá Archangel (archanděl). "A-12 = předchůdce SR-17 (naše oblíbené letadlo). Žádné zbraně, žádná obrana, jen rychlost. Skvělé v boji, ale nenásilné," napsala zpěvačka na twitteru.

Písmeno "A" má odkazovat také k její oblíbené písni Archangel a číslo 12 zase odpovídá znamení krysy v čínském zvěrokruhu. Letošek je přitom právě rokem kovové krysy.

X, the unknown variable

, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat)