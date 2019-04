Muž bránil svou postiženou dceru! Skončil s rozbitou lebkou

Goran Velinov ze Srbska zažil otřesný útok na parkovišti v srbském Bělehradu. Když požádal dva muže, aby odjeli z parkovacího místa určeného pro postižené lidi, odmítli to udělat a ještě ho napadli. Velinova praštili do obličeje a zlomili mu čelní kost. Útočníci byli policií zadrženi.

Když čekal padesátiletý otec Goran Velinov doma v srbském Bělehradu na svou manželku a jejich dceru, která je postižená a byla v nemocnici na operaci srdce, netušil, že o pár minut později skončí s vážnými zraněními. Všiml si, že jejich místo určené pro invalidy, je obsazené. Auto, které tam stálo, však nebylo nijak označené, takže jen blokovalo místo.

Velinov požádal dvě ženy, které se u auta nacházely, jestli by mohly zavolat řidiče. Ten dorazil, odmítl přeparkovat a ještě Velinovi řekl, že je už otrávený z postižených lidí. Po chvíli se k němu přidal i druhý muž, informoval deník The Sun.

Otce přišla bránit jeho sousedka, které se celá situace nelíbila. "Moje sousedka jim řekla, že není v pořádku, že nechtějí odjet a že jeho žena nebude moct dítě dostat z auta ven," řekl Goran.

Jeden z mužů napadl jak sousedku, tak i Gorana a udeřil ho do obličeje. Poté všichni nasedli do auta a ujeli. "Moje sousedka a já jsme byli převezeni do nemocnice, kde jsem později podstoupil i operaci," doplnil Velinov.

Útočníci ho sice udeřili jen jednou, ale zlomili mu čelní, lícní i čelistní kost a také zanechali pořádný monokl. Otec pak musel své dceři vysvětlovat, co se mu stalo. Policie muže zadržela ještě ten den a bude pokračovat ve vyšetřování případu.