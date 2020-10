Houbař z Liberce našel vzácnou houbu! Podle kuchařů je to lahůdka

Kotrč pana Trojana z Liberce svojí velkostí tak trochu připomíná fotbalový míč. Malému dítěti se stačilo podívat ke kořenům modřínu, kde kotrči rostou spíš vzácně. Obvykle totiž rostou spíš u borovic.



"Já jsem ho našel! Ale vůbec nevím, co to je za houbu,“ poznamenal malý nálezce.



Jde o kotrče kadeřavého, který svými rozměry své nálezce hodně zaskočil. Jedno ohnutí a rodina bude mít jídlo na dost dlouhou dobu.



"Je nádherný. To je úplně kousek jako brousek! Na to, že houby teď vůbec nerostou, tak to je skvělé. Dvě, tři kila bude mít určitě,“ liboval si houbař Daniel Trojan.



Šéfkuchaři kotrče řadí mezi chuťově nejcennější houby. A to pro jejich lískooříškovou chuť s nádechem anýzu a univerzální použití v kuchyni. Nedá se zaměnit s žádnou z jedovatých hub, a navíc má i léčivé účinky.



Kotrče dorůstají běžně velikosti mezi 10 až 20 centimetry. Vzácně mohou mít až 40 centimetrů a vážit několik kilogramů.