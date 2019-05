Muž zaútočil na Schwarzeneggera! 71letým Terminátorem kop nehnul

Slavný rakouský rodák zamířil akci s názvem "Arnold Classic Africa Festival" poblíž Johannesburgu. Nečekal však, že se stane obětí zbabělého útoku. O inceidentu informoval rakouský portál stars24.



Celou situaci zachytilo několik lidí na své mobilní telefony. Na záběrech je vidět, že se Schwarzenegger zrovna věnoval svým fanouškům a rozdával jim autogramy, když se najednou přiřítil útočník a zezadu na herce skočil.



Na útočníka se okamžitě sesypala ochranka. Zatímco jeden strážce přitlačil útočníka k zemi, druhý se postavil na hercovu obranu, kdyby bylo agresorů více.

If you dropkick Arnold Schwarzenegger like a coward from behind, you're going to have a bad time. pic.twitter.com/TX5dyG2jr6