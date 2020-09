Muž ze Znojma srazil strážníka, soud poslal řidiče do vězení na pět let

Nošení roušek a dodržování pravidel hygieny přináší také konflikty. Jeden z nich se teď dostal až k soudu. Muž ze Znojma srazil před úřadem strážníka a dostal za to pět let vězení.

Incident se odehrál na začátku pandemie. Strážník v dubnu dohlížel před Městským úřadem Znojmo na dodržování hygienických opatření a dostal se kvůli tomu s mužem do konfliktu. Když ho policista vyzval, aby se legitimoval, schoval se do auta. Nezastavila ho ani hrozba namířené služební pistole a řidič městského policistu přejel.

U soudu byl obžalován z násilí proti úřední osobě a přitížilo mu i to, že čin spáchal ve stavu nouze. Soud ho poslal na pět let do věznice s ostrahou.

Podobně přísných verdiktů z dob první vlny koronaviru vynesly soudy už několik. Například bezdomovec, který ukradl pečivo za šedesát korun si má odsedět rok a půl za mřížemi. “Za pět housek je to nepřiměřený,“ uvedla obhájkyně odsouzeného Petra Žilková.

Spáchání trestného činu ve stavu nouze je pro soudy přitěžující okolnost a za mřížemi tak skončili i pachatelé, kteří by jinak dostali jen podmínku.