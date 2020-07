Na Jihlavsku řádí včelí mor, lidé musí vypalovat celá včelstva!

"Budete mi chybět holky, co já budu dělat bez včel," loučil se se svými včelami Dušan Straňák. Ten chová včely už 40 let, teď se ale do jeho úlu dostal včelí mor.

"I přesto, že dělám všechna opatření celý včelařsky život, se to nepovedlo ubránit," doplnil Straňák. Přitom ještě v lednu měl včelstva podle testů zdravá. Jeho včely si nejspíš nákazu přivlekly z nedalekého Malého Beranova.

Včelí mor je závažné onemocnění, které postihuje larvální stádium včelího plodu. Jedinou možností, jak šíření zabránit, je vypálení celého včelstva. Na likvidaci museli dohlížet hasiči a veterinární správa.

"Musí ještě stanoviště vydezinfikovat, aby bylo zajištěno, že původce plodu včelího moru na stanovišti už je zlikvidován," popsala Marcela Cecchinato z veterinární správy Kraje Vysočina. Pak může pan Straňák začít chovat včely znovu. Jestli ale na to bude mít síly, sám neví.