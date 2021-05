Na severu Itálie se zřítila lanovka s turisty. Na místě je několik mrtvých

Na severu Itálie spadla lanovka, která vozila turisty od jezera Maggiore. Agentura AP uvedla, že zemřelo minimálně devět lidí. Dvě osoby prý nehodu přežily. Mělo by jít o děti, které byly letecky transportovány do nemocnice.

Lanovka se zhroutila kolem 13. hodiny poblíž vrcholu trati Stresa-Mottarone v regionu Piemont a byla velmi vysoko nad zemí, uvedl mluvčí záchranářů Walter Milan.

Dodal, že lanovka byla zrenovována v roce 2016 a teprve nedávno se znovu otevřela poté, co si pandemie koronaviru vynutila uzavření lyžařských vleků po celé Itálii.

Snímky z místa odhalují velkou tragédii:

#Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

"Je to strašná tragédie. Snažíme se pochopit, co se stalo, ale je to opravdu hrozná tragédie," uvedl italský ministr dopravy Enrico Giovannini.

Z lanovky je běžně krásný výhled na jezero Maggiore:

Připravujeme podrobnosti.