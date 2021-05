Už žádný pes uvázaný na řetězu. Slováci to chtějí zakázat. ANKETA

Na Slovensku by už brzy mohlo být uvazování psů na řetěz nezákonné. Návrh legislativy, která to zakazuje, se dostal do druhého čtení. Pokud ho poslanci schválí, už od 1. července by Slováci nemohli mít na zahradách uvázané psy u boudy. Povolené by to bylo pouze během krmení a ošetření zvířete.

Slovenští poslanci posunuli návrh zákona, který zakazuje držení psa na řetězu, do druhého čtení. Platilo by to jak pro domácnosti, tak soukromé pozemky např. v areálu firem. V legislativě se počítá s tím, že by zvíře mohlo být uvázané na řetězu pouze během krmení a ošetření. Podle tamních odborníků se jedná o změnu, která měla přijít už dávno.

"Takto přivázaný pes cítí přesně to samé, co člověk, který je zavřený v malé garsonce a nemůže z ní nikam odejít. Při chovu všech zvířat, nejen psů, musíme brát v potaz jeho potřeby, věk, temperament, sociální vazby. Nic z toho není možné rozvíjet na řetězu," řekla pro TVNoviny.sk ombudsmanka pro zvířata Zuzana Stanová.

Když je pes po dlouhou dobu uvázaný na krátkém řetězu, může se dostat do stavu, který už bude nezvratný. V lepším případě se z něj postupně dokáže dostat a naučit se lidem opět věřit.

Anketa Měl by v Česku platit zákaz uvazování psů na řetěz? Ano, nejsou to vhodné podmínky k životu 84 205 hlasů Ne, pes na řetězu nijak netrpí 16 38 hlasů Hlasovalo 243 lidí.

"Na Slovensku jsou stovky osad a v nichž žijí desetitisíce týraných zvířat. O mnohých se nikdy nedozvíme a zemřou tam," vysvětlují pracovníci Československého kastračního programu. Podle Stanové může člověk psa zanedbávat až týrat, pokud mu nezajistí dostatečnou volnost.

Tvrdí, že život na řetězu zanechává na zvířeti dlouhodobé fyzické i psychické následky. V současnosti na Slovensku platí, že řetěz musí mít minimálně dva a půl metru. To podle Stanové znamená, že celý životní prostor zvířete se smrskává na okruh dvou a půl metru. Pokud člověk nejde s takovým psem alespoň třikrát až čtyřikrát denně na procházku, je to v podstatě vězení.

Někteří majitelé psů s návrhem zákona nesouhlasí. "Naši sousedi mají psa na řetězu. Je přivázaný v podstatě jen tehdy, když nejsou doma, anebo utíká. Dělají to proto, aby neublížil nikomu na ulici," vyjádřila se psovodka Diana Vargová. Pokud majitelé psa z řetězu pouštějí, není podvyživený a neubližují mu, nemělo by to podle ní být zakázané.

"Ten, kdo se rozhodne si pořídit jakékoliv zvíře, bere na sebe povinnosti, které ukládá zákon. Nemůže si stěžovat, že když nemá plot, musí psa uvázat. Pokud někdo nemá bezpečný plot, nemůže mít ani psa," říká ombudsmanka tvrdě.