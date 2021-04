Nadávky, útoky a spor o štěnice! Rodiny se po Výměně drsně obviňují

Drsný konec přinesl poslední díl Výměny manželek. Ženy se do sebe pustily kvůli dětem, hygieně a úklidu. A to není zdaleka vše! Co podle rodin kamerám uniklo? A jak žijí po Výměně?

Iveta (33) Výměnu manželek strávila s trochu zakřiknutým náhradním manželem bez větších problémů. Nicméně její rodina měla Výměnu o něco ostřejší. "My na to vzpomínáme docela ve zlém," nechal se slyšet její partner Jan.

Mezi druhou Ivetou (42) a náhradní rodinou to totiž velmi brzy začalo skřípat. Hádali se kvůli vaření a úklidu, ale největší problém byly Ivetiny štípance, které byly podle ní od štěnic, které ji v náhradním domově poštípaly. "Po natáčení jsme k nám domů pozvali deratizátora, který u nás žádné štěnice nenašel," tvrdí ale její náhradní muž Jan.

Iveta (42) ale stále viní štěnice, dokonce se jí kvůli štípancům objevily zdravotní komplikace. "Z toho škrábání jsem si něco zanesla do kůže a dostala jsem trombózu, musela jsem i na operaci," svěřila se Iveta. Co dalšího prozradila, zjistíte ve videu zde.

Na konci Výměny to vypadalo, že se Iveta (42) se svým partnerem Davidem rozejdou. "První tři měsíce to byla katastrofa. Vypadalo to, že se rozejdeme, ale teď se to už samo srovnalo," pochvaluje si Iveta.

Od Výměny se změnil i vztah Ivety (33) a Honzy. "Přestěhovali jsme se, změnili jsme práci a on se mnohem víc zapojuje do chodu domácnosti," říká Iveta. Podle ní jim Výměna pomohla. Co dalšího se změnilo a proč se Iveta smála tomu, že náhradní manželka u ní drhla špinavý sporák, se dozvíte ve videu zde.

Iveta náhradní rodinu obviňuje i z dalších věcí. "Čím dříve na to všechno zapomenu, tím lépe pro mě. Neříkali mi jménem, byla jsem pro ně krá*a a sv*ně," tvrdí Iveta (42). Podle ní na ni náhradní manžel vytáhl i nůž.

