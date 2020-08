Návrhářka Blanka Matragi zažila explozi v Bejrútu. Myslela jsem, že je to atentát!

"Po silnicích jsme jeli ve skleněné drti, prostě ta vypadaná okna dělala skleněnou pokrývku," líčí své zážitky z úterní tragédie módní návrhářka Blanka Matragi. Náladu mezi obyvateli Bejrútu shrnuje do tří slov - šok, smutek a solidarita.

Když městem otřásl výbuch, bála se, že jde o útok. "Když se sypala okna, tak jsme si mysleli, že je to nějaký atentát. Několik atentátů jsem tu už zažila a teď to vypadalo hodně podobně," svěřila se Matragi.

Módní návrhářka těsně před mohutným výbuchem odešla ze svého ateliéru. Od přístavu je sice osm kilometrů daleko, i tak v něm ale exploze napáchala velké škody. "Celá skleněná stěna, která při výbuchu byla zdemolovaná tlakem, vpadla do mého ateliéru. Zničila výšivky," popisuje spoušť Matragi.

Dodává ale, že materiální škody jsou to nejmenší a vyjadřuje podporu všem, které tragédie zasáhla. "Bohužel je to nesmutnější okamžik po 40 letech zde v Libanonu. Je to nazýváno největším výbuchem po Hirošimě," říká. Nezapomněla také poděkovat všem, kteří Libanonu v těchto těžkých chvílích pomáhají.