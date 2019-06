Neberte pejsky v horku ven, varují odborníci. Hrozí popáleniny tlapek!

Teploty v Česku překračují třicítky - horké počasí je pro psy nejen nepříjemné, ale i nebezpečné. Asfalt se roztéká, dlažba je rozpálená a pejskům hrozí popálení tlapek.

Zejména asfaltu byste se měli vyhýbat. "Vyzkoušejte si to sami – položte dlaň nebo nohu na asfalt, pokud vás to nepálí, zvládne to i váš pes, naopak, pokud tam neudržíte mít položenou dlaň ani pár sekund, co chudák váš pes?" upozorňuje na facebooku Dobrá psí škola Chrudim.

S každým přibývajícím stupněm vzduchu prudce roste i teplota asfaltu. Při teplotě vzduchu 30 stupňů je teplota asfaltu 55 stupňů, při 32 stupních 60 stupňů a při 34 stupních je to 65 stupňů. Při středečním horku se tak může teplota asfaltu vyšplhat až přes 70 stupňů.

"Po procházce by měla následovat prohlídka tlapek, především polštářků na tlapkách by měla být samozřejmostí. Pokud již popáleniny objevíme, je potřeba je urychleně ošetřit. Pokud si nevíme rady, měli bychom se poradit s veterinářem," vysvětluje Dobrá psí škola Chrudim.

Je dobré k procházkám zvolit ranní a večerní hodiny, kdy největší teplo opadne. Přesto by se pejsek měl venčit převážně na místech, kde je trávník.

Před venčením v horku varuje i veterinář Jiří Žák. "Všechny prosím, aby to tento týden opravdu nepřeháněli se cvičením a dlouhými procházkámi se psy. I hazení míčků psovi, byť někde u vody, pro něj může znamenat smrtelné přehřátí. Dopřejte jim stín, klid a dostatek vody a už vůbec s nimi nechoďte do rozpáleného města, pokud to není nezbytně nutné, aby šli s vámi," napsal na facebooku.