Zvířata v Česku v ohrožení života! Zemědělci nastražili silný jed! MAPA

Extrémně přemnožení hraboši plundrují pole prakticky po celé republice. Nejhorší situace je na Moravě. Právě proto teď zemědělci dostali od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zelenou k jejich vybíjení. Mohou k tomu používat vysoce účinný jed Stutox II na bázi fosfidu zinku. Jenže to nadzvedlo ze židlí ochránce zvířat.

"Je to v podstatě totální jed, který zahubí vše, co ho pozře," varuje Václav Zámečník z České ornitologické společnosti. Podle ÚKZÚZ však populace hraboše od začátku roku pětkrát překročila práh škodlivosti. "Tato situace je považována za kalamitní přemnožení," vysvětluje mluvčí Lucie Pytlíková.

Nařízení povoluje používat jed plošně hned ve 48 okresech ze 76, a to celé čtyři měsíce - od 5. srpna do 2. prosince. Jenže ochránci se bojí, že tím zemědělci zabijí vše živé i v okolí polí. První úhyny zajíců už jsou dokonce hlášeny z Blanenska.

V ohrožení jsou podle ochránců zvířat i ptáci, jako jsou havrani, kavky, poštolky či sýčkové. Prostě všechna zvířata, která se mohou od otrávených hrabošů nakazit. Tento jed navíc může být nebezpečný i pro člověka, hlavně děti.

Jedu se tak obávají i majitelé psů, koček a dalších domácích mazlíčků. "Tato chemická látka se běžně nepoužívá v návnadách, které mají lidé doma. Pro zvířata je to určitě dost nebezpečné, má to na ně stejný účinek jako na hlodavce," varuje veterinářka Irena Luxová.

Nové usnesení povoluje zemědělcům prudký jed proti hrabošům používat do 2. prosince letošního roku a prakticky kdekoli - na polích, pastvinách nebo třeba v ovocných sadech. Podle ochránců přírody by přitom stačilo nakázat zemědělcům, aby jed nedávali na svá pole plošně, ale přímo do děr a nor hrabošů. Tak, aby ostatní zvířata byla chráněna.

Rozhodnutí bylo zřejmě protizákonné

Proti rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského už se ohradili myslivci i ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podlě něj je plošné použití jedu protizákonné. "Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny," tvrdí resort ministra Richarda Brabce (ANO).

"Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve. Po pozření takto otrávených hrabošů pak může docházet i k sekundárním otravám, a to zejména u dravců, sov, ale také čápů, volavek a řady dalších, kteří jsou přirozenými predátory hlodavců,“ upozorňuje ředitel odboru druhové ochrany na MŽP Jan Šíma.

Ministerstvo proto podalo podnět na Českou inspekci životního prostředí, která by měla případné porušení zákona prošetřit. Českomovská myslivecká jednota už hlásí uhynulé zajíce a další živočichy. "Uživatel honitby, kde k případu úhynu zajíců došlo, vše řeší s Policií ČR, spolu s ním momentálně napjatě čekáme na výsledky rozboru uhynulé zvěře," napsali myslivci na facebooku. Reakci ministerstva zemědělství redakce TN.cz zjišťuje.