Nebezpečná jízda: Hošík utekl mámě, pak skočil na pás s kufry

Matka chlapce Edith Vegová později policistům řekla, že si v pondělí odpoledne tiskla na přepážce aerolinek palubní lístek a nedávala pozor jen na moment.

I tato krátká chvilka ovšem stačila na to, aby Lorenzo odběhl a vyšplhal se na pás, který na letišti rozváží zavazadla. Přepravník ho odvezl do uzavřené části letiště do skladu zavazadel, kde ho zachránil pohotový personál.

Na záběrech to přitom vypadá, že Lorenza po chvíli jízda na pásu přestala bavit a snažil se slézt dolů. Ale nepovedlo se mu to, protože ho stále strhávaly projíždějící kufry..

Chlapeček si během svého neplánovaného dobrodružství zranil ruku a museli se o něj postarat lékaři ve zdejší nemocnici. Jeho zranění by ovšem nemělo být vážné.