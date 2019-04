Kali dostane pořádnou lekci! Jaroslav ho nebude šetřit

Oblíbená pěvecká show The Voice Česko Slovensko pokračuje už v neděli večer na obrazovkách televize Nova. Po KO kole, kde zredukoval svůj tým Vojtěch Dyk, čeká tento nelehký a stresující úkol na slovenského rappera Kaliho.

Naštěstí bude Kali kromě vypjatých situací v těchto kolech prožívat i zábavné momenty. Jedním z nich je například lekce salsy, kterou mu dal osmatřicetiletý soutěžící Jaroslav Parči z Úval.

Pro rappera Kaliho to není zrovna nejjednodušší úkol, ale popere se s ním po svém. Jaroslavův tanec také chválil. "Jaro to je, jak když se spustí lavina. Plus ten jeho zjev. Já jsem si myslel, že je z Kuby, takže ty pohyby tam jsou," řekl Kali.

Také dodal, že to bude mít oproti ostatním soutěžícím těžké a pořádně si během vystoupení mákne.

Vyplatí se Jaroslavovi výběr písničky? A nechá si ho Kali v týmu?