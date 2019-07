Psy hyenovité čeká cesta kolem světa. Z Česka letí až do Sydney

Čtyři statné samce umístili zoologové do přepravních beden ve čtvrtek v šest hodin ráno. Čeká je třicetihodinový převoz, při kterém musí zvládnout cestu dlouhou 16 700 kilometrů. "Bojíme se průtahů, ještě dnes ráno jsme vyplňovali dokumenty pro australskou stranu,“ komentovala zooložka královédvorské zoo Gabriela Linhart.

Příprava šelem začala už před měsícem, a to velmi přísnou karanténou a udržováním dobré kondice. Psi cestu totiž absolvují bez uspání i utlumujících léků. Čeká je pouze napájení při mezipřistání v Kataru. Nejdelší transport v historii královédvorské zoo by měl trvat do pátku, kdy by měla zvířata v Austrálii přistát. V Sydney si je převezmou tamní ošetřovatelé.

Psi hyenovití jsou v přírodě téměř vyhubení. Jejich domovinou je Afrika, kde žije asi 1500 dospělých jedinců. Vynikají rychlostí běhu. Při útoku to "vytáhnou" až na sedmdesát kilometrů v hodině - tedy jako šlechtění chrti. Narozdíl od nich jsou to vytrvalci a dokáží kořist pronásledovat velmi dlouho.

"Mají perfektní strategii lovu a říká se, že co si vyhlédnou, to uloví,“ popsala zvíře Linhart. Dvorský safari park patří v chovu psů hyenovitých mezi světovou špičku. Od roku 1970 se tam do dospělosti podařilo odchovat více než sto padesát mláďat.