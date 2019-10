Neočkované dítě může ohrozit okolí! Podle právníka je to trestný čin

Před nedávnem se v Česku objevil případ, kdy se chlapec (3) nakazil tetanem. Jeho matka ho totiž odmítla očkovat. Žádná pokuta ji za to však nehrozí. Pokud by ale neočkované dítě přeneslo nemoc na jiné, může se jednat podle odborníků o trestný čin z nedbalosti.

Stav tříletého chlapce z Jihomoravského kraje nakaženého tetanem se naštěstí zlepšil. Tato nemoc je však pro nakaženého velmi nebezpečná a v Česku patří mezi povinná očkování. Matka chlapce se však bála, že mu očkování způsobilo roztroušenou sklerózu. Za to rodiče mohou dostat pokutu. Matka nakaženého dítěte ji ale platit nemusí. Finanční postih totiž může být u tříletého dítěte promlčen.

V případě odmítnutí očkování u vysoce nakažlivých nemocí se může jednat i o trestný čin. To v případě, že by neočkované dítě nakazilo někoho jiného. "Ono záleží na více věcech, když rodiče nenechají děti očkovat. Pokud se od nich nakazí nějaké dítě někde naprosto nečekaně, nebo když se nečekaně potkají, tak bych to jako trestné neviděl. Ale pokud ty rodiče pošlou neočkované dítě do školky, tak si myslím, že to lze považovat za trestný čin z nedbalosti," vysvětlil pro TN.cz advokát Jan Černý.

Podmínkou podle Černého ale je, že jsou rodiče předem poučeni lékařem, že k takové situaci může dojít. Následně by se řešil pak konkrétní případ. "Bylo by to na posouzení policie potažmo státního zástupce podle konkrétního případu, respektive podmínek. Je tam hodně faktorů. Já bych to obecně považoval za poškození zdraví," doplnil Černý.

Případ nemocného chlapce z Blanska pobouřil veřejnost a lidé žádali přísné potrestání jeho matky. Chlapec se tetanem nakazil poté, co si strčil do nosu malou knoflíkovou bakterii. Bakterie tetanu se běžně vyskytují v půdě. Nemoc způsobuje těžké strnutí šíje a dalších svalů. Může paralyzovat dýchací svaly, což může vést k udušení pacienta.