Invazivních druhů zvířat přibude, tvrdí vědci. Tato se brzy rozšíří po Evropě!

Do roku 2050 by se měl podle vědců ve světě zvýšit počet nepůvodních druhů o třetinu. V Evropě by měl být nárůst ještě daleko vyšší. Vyplývá to ze studie, na které se podílel mezinárodní tým včetně českých odborníků. Na evropském kontinentu se očekává především rozšíření nových druhů korýšů, hmyzu či pavoukovců.