Nouzové přistání v Praze! Záchranáři zasahovali v ochranných oblecích

Letadlo směřovalo ze skotského Glasgow do Budapešti, když se cestujícímu udělalo nevolno. Stroj proto přistál na Letišti Václava Havla v Praze. "Šlo o takzvaný medical divert, tedy odklon letadla z důvodů zdravotních potíží někoho na palubě," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Letadlo nouzově přistálo krátce po 13. hodině. Poté k němu dorazili hasiči ruzyňského letiště a také pražští záchranáři. "Jeden z cestujících měl zdravotní indispozici, nebylo to ale podle mých informací nic závažného," sdělil pro TN.cz mluvčí záchranářů Ondřej Franěk.

Záchranáři pasažéra ošetřili a následně přepravili do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. "Protože to byl let z rizikové oblasti, zasahovali záchranáři ve speciálních ochranných oblecích," doplnil Franěk s tím, že pacient byl cizinec a další podrobnosti o něm nezná.

Po krátkém přistání Airbus A320 znovu odstartoval a vydal se na cestu do cílové destinace v maďarské metropoli. Podle portálu flightradar24.com, který zaznamenává letecká spojení, přistálo letadlo v Budapešti krátce před 15. hodinou.

