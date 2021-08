Oblíbený zpěvák se zasnoubil. Žádost o ruku byla hodně komplikovaná

Zpěvák Albert Černý, který loni zářil v show Tvoje tvář má známý hlas, se bude ženit. Nevěstou bude modelka a vítězka světového finále Elite Model Look 2014 Barbora Podzimková, se kterou Černý chodí už čtyři roky.

Netradiční žádost o ruku proběhla na Kostarice. Předcházela jí spousta plánovaní a komplikací. "Původně jsem na Kostariku nechtěl jet, ale nechal jsem se přemluvit. Chtěl jsem jet surfovat někam blíž proto, že jsem několik měsíců plánoval, jak Báru pořádám o ruku a logisticky se mi takhle dlouhý let nehodil," svěřil se zpěvák.

K žádosti o ruku chtěl totiž Černý využít nové surfovací prkno, které nechal vyrobit na míru v Austrálii. "Kdyby vás někdy napadlo nechat si posílat surf z Austrálie, nedělejte to," varoval ovšem své fanoušky. Nejenže musel zaplatit drahou leteckou přepravu, ale musel také absolvovat dvouhodinové kolečko na celnici a zaplatit drahé clo. Následně ho s prknem nepustili do pražské MHD a musel si objednat nákladní taxi. "Ani jsem netušil, že něco takového existuje," řekl Černý.

Další problémy byly s odletem na Kostariku. Zpěvák musel letěl z Vídně do Frankfurtu, protože do letadla na trase Praha-Frankfurt se surf nevešel. Přes všechny komplikace a hlavně díky pomoci přátel a rodiny se ale surf na Kostariku dostal.

"Protože vím, že má Bára ráda vodu a že miluje surfování stejně jako já, měl jsem v plánu ji na novém surfu zatáhnout na moře se zavázanýma očima a tam ji pásku sundat z očí," popsal zpěvák svůj plán, který ale zkomplikovalo počasí.

Začalo totiž hodně pršet, což nebylo úplně ideální počasí pro žádost o ruku. "Ale řekl jsem si, že už to prostě musím udělat. Seděli jsme chvíli na pláži v totálním slejváku a pak nás napadlo si jít aspoň zaplavat. Byla to velká romantika, ale celou dobu jsem kontroloval, jestli mi prstýnek neodplaval z kapsy někam do moře," popsal zpěvák začátek akce, který nebyl úplně dokonalý.

Závěr se ale naopak povedl. "Vytáhl jsem Báru na břeh, zavázal jí oči a zatáhnul ji na tom novém surfu zase do vody. Najednou přestalo pršet, vysvitlo sluníčko, Bára si sundala pásku z očí, přečetla do surfu zalaminovaný ručně psaný vzkaz ´Will you marry me?´ (v překladu Vezmeš si mě?), a já jsem z kapsy vyndal úplně rozmočenou papírovou krabičku s prstýnkem. Byl to pro mě jeden z nejhezčích okamžiků v životě," uzavřel Černý své vyprávění.

Albert Černý se zúčastnil pěvecké show Tvoje tvář má známý hlas: