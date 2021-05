Lidi na Vysočině vyděsil přírodní úkaz, připomínal tornádo

Obyvatele Malého Beranova na Jihlavsku o víkendu vyděsila tromba, tedy větrný vír, který je velmi podobný tornádu. „Byli jsme na zahrádce, pak zahřměl hrom a během pěti minut tady byly kroupy a úplně bílo,“ popsala obyvatelka Malého Beranova.

Přírodní úkaz byl k vidění nad vesnicí zhruba dvě minuty. Podle odborníku jde v toto roční období o ojedinělý jev. "Jednalo se o trombu, která ve svých znacích připomíná tornádo, nicméně se nedotkne zemského povrchu a také není tak silná,“ vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová.



V Dolní Rovni – Komárově na Pardubicku zase během bouřky udeřil blesk do rodinné domu. Nikomu se naštěstí nic nestal, ale zničená je střecha a veškerá elektro-instalace v domě. Škoda je přes 100 tisíc korun.



Vydatný déšť a místy i prudké přeháňky a bouřky se mohou podle předpovědí meteorologů objevovat po celé republice, a to až do víkendu. Do úterý navíc platí pro východ republiky i výstraha před povodněmi.

Vydatné deště v posledních dnech potrápily také východ republiky, kde déšť neustal ani v pondělí. Tamní situaci celý den sledoval reportér TV Nova Radim Bánovský: