Odborník vysvětluje, co znamená jméno syna Harryho a Meghan!

Dva dny po celosvětově sledovaném porodu se vévodkyně Meghan představila po boku svého manžela s jejich novorozeným synem před novináři na hradě Windsor.







Následně se svět dozvěděl prostřednictvím instagramu i jméno malého chlapce. "Vévoda a vévodkyně ze Sussexu s potěšením oznamují, že své prvorozené dítě pojmenovali Archie Harrison Mountbatten-Windsor," napsali na svůj oficiální instagramový profil.

Novinkou bylo i oznámení chlapečkova jména. Harry a Meghan si z tradic těžkou hlavu nedělají. Kate a William oznámili narození všech svých dětí tradičním způsobem, totiž vyvěšením cedule před Buckinghamským palácem, vévodové ze Sussexu ale upřednostnili modernější způsob – sociální sítě.

"Archie je anglické dětské jméno. Jeho význam v angličtině zní: oblíbený, tedy věrný, odvážný, cenný. Harrison znamená Harryho syn, je to typické irské příjmení," vysvětloval pár při oznámení jména.



Volba jména byla překvapivá, bookmakeři tipovali, že se děťátko bude jmenovat Alexander, Arthur nebo Albert. Pravděpodobné Britům připadalo i jméno Spencer, tak totiž znělo příjmení zesnulé princezny Diany za svobodna, případně Philip, po manželovi královny Alžběty II.





Podle šéfredaktora královského časopisu Majesty není známo, že by jméno Archie mělo v královské rodině nějaké konotace. "Je to jedinečná volba,“ říká šéfredaktor Joe Little pro BBC. "Pár volí netradiční způsoby," dodal. Podle něj v následujících týdnech popularita jména v zemi strmě vzroste. "Stejně tomu bylo i v době, kdy William a Kate pojmenovali svého prvorozeného syna George," dodal.





Upozornil, že jde o zkráceninu jména Archibald, které je původně germánské. Harrison - jméno, které bylo původně používáno jako příjmení - znamená „syn Harryho“. Mountbatten-Windsor je příjmení, které bylo vytvořeno v roce 1960, kombinující příjmení královny a prince Philipa, když se vzali.

"Je úžasný. Mám dva nejlepší chlapy na světě, jsem šťastná," uvedla vévodkyně Meghan. Děťátko je podle jejích slov klidné a hodné. A rodičovství si nemůže vynachválit ani princ Harry.

V úterý si z novopečeného tatínka utahoval jeho starší bratr, princ William. "Vítám Harryho do rodičovství, neboli společenství lidí trpících spánkovou deprivací," smál se.



